В городе Алмалык Ташкентской области минимум 49 человек отравились мороженым, сообщила городская администрация со ссылкой на Управление службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

По данным хокимията, в инфекционную больницу Алмалыка были госпитализированы 36 человек с диагнозом «отравление». Из них 31 пациент уже выписан домой. Состояние ещё пятерых оценивается как среднее.

Кроме того, ещё 13 человек проходят лечение в городском медицинском объединении с таким диагнозом. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Хокимият подтвердил, что причиной отравления стало мороженое, произведённое частным предпринимателем в Алмалыке.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье 257−1 Уголовного кодекса (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями). Следственный отдел ОВД Алмалыка ведёт следствие.