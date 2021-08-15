Движение «Талибан» объявило о переходе под его контроль города Мазари-Шариф — административного центра провинции Балх на северо-западе Афганистана. Об этом сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на Twitter официального представителя талибов Забихуллы Муджахида.

«Только что под наш контроль перешел город Мазари-Шариф — столица провинции Балх. Несколько минут назад были схвачены губернатор, начальник полиции, разведывательная служба <...> и другие руководители провинции», — отмечается в сообщении.

По данным телеканала Al Arabiya, правительственные войска Афганистана сдали Мазари-Шариф практически без боя, оставили свои позиции и вооружение. Небольшие столкновения продолжаются в окрестностях города.

Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на главу местного совета провинции Балх Мухаммеда Афзала Хадида, в настоящий момент представители правительственных войск, бежавшие из Мазари-Шарифа, направляются в сторону границы с Узбекистаном.

Журналист VoA Айаз Гул (Ayaz Gul) опубликовал кадры с автомобильно-железнодорожного моста Дружбы через реку Амударья, который соединяет города Хайратон (Афганистан) и Термез (Узбекистан). По его словам, часть отступающих афганских сил безопасности уже у границы с Узбекистаном.





Мост Дружбы. Фото: «Газета.uz»

Как пишет New York Times, «Талибан» захватил последний северный опорный город всего через час после прорыва линии фронта на окраине города. Вскоре после этого правительственные силы безопасности и ополченцы отступили. В их числе — полевые командиры маршал Абдул-Рашид Дустум и бывший губернатор провинции Балх Атта Мухаммад Нур.



Территории под контролем «Талибана», спорные и правительственные территории. Источник: The New York Times.

«Газете.uz» пока не удалось получить комментарий о ситуации на границе с Афганистаном в пресс-службах МИД Узбекистана и Пограничных войск.

На этой неделе «Талибан» захватил второй по величине город в Афганистане Кандагар и одну из крупнейших провинций — Герат. После падения Мазари-Шарифа под контролем правительства остались только два крупных города — Кабул и Джелалабад, столица провинции Нангархар в восточной части страны.