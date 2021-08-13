Движение «Талибан» в четверг захватило второй по величине город в Афганистане Кандагар — центр одноименной провинции, сообщает РИА Новости.

Представитель движения заявил, что группировка заняла офис губернатора, штаб сил безопасности и другие важные учреждения. В их руки также перешло оставленное в городе оружие, боеприпасы и транспортные средства.

В этот же день «Талибан» полностью занял одну из крупнейших провинций Афганистана Герат. «Здания, включая штаб полиции, перешли под их контроль, а правительственные силы „сложили своё оружие“. Талибы также сообщили, что освободили всех заключённых в Герате», — уточняет РИА Новости.

В пятницу талибы сообщили о захвате города Лашкаргах — центра провинции Гильменд.

По утверждениям талибов, с конца прошлой недели они захватили административные центры более 10 из 34 провинций страны, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан.

Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются, отмечает РИА Новости.

The New York Times пишет, что администрация президента США готовится к возможному краху афганского правительства в течение месяца. На фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Афганистане США направят 3000 военных для эвакуации персонала американского посольства в Кабуле. Великобритания направит 600 военнослужащих для эвакуации своих граждан и граждан Афганистана, помогавших британским военным, которые участвовали в миссии НАТО в стране. Военные силы для эвакуации сотрудников своего посольства также отправляет Канада.

«Талибан» начал наступление на правительственные силы после начала вывода американских войск из Афганистана. Военные США должны полностью покинуть страну до конца августа.