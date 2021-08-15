Посольство Узбекистана в Кабуле и консульство страны в Мазари-Шарифе продолжают работают, их персонал не эвакуирован. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Юсуф Кабулджанов.

По данным МИДа, на 10:00 15 августа ситуация в районе моста «Термез-Хайратон», соединяющего Узбекистан и Афганистан, разрядилась. Основная часть граждан Афганистана, скопившихся ночью на афганской части моста, самостоятельно покинула мост и прилегающую к нему территорию.

«Это стало возможным в результате принятых активных политико-дипломатических мер, а также проведенной разъяснительной работы», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как уточнил «Газете.uz» Юсуф Кабулжанов, власти Узбекистана ведут переговоры с действующим афганским правительством и талибами по вопросу о беженцах.

Ранее МИД сообщал, что Узбекистан организовал для 84 военнослужащих Афганистана, включая трёх раненых, пересекших границу, временное размещение и оказал им медицинскую помощь. В сообщении говорилось о том, что Узбекистан ведёт переговоры с афганской стороной по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста «Термез-Хайратон».

Telegram-канал «Нигох», близкий к Администрации президента Узбекистана, в воскресенье опубликовал кадры с моста «Термез-Хайратон». «Ситуация вокруг моста… полностью стабилизировалась. Все тихо и спокойно!» — говорится в сообщении.

На фоне ухудшения ситуации в Афганистане президент США Джо Байден поручил развернуть около 5000 военных для безопасной эвакуации сотрудников посольства США и союзного персонала, а также афганцев, помогавших американским военным.

В субботу движение «Талибан» объявило о захвате Мазари-Шарифа — административного центра провинции Балх на северо-западе Афганистана. СМИ сообщали, что часть афганских правительственных войск бежала в сторону границы с Узбекистаном. Позже стало известно, что талибы взяли под контроль Джелалабад и начали окружать Кабул.