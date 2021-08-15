Соединённые Штаты развернут в Афганистане около 5000 военных для безопасной эвакуации американских граждан из страны. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном в субботу.

«Исходя из рекомендаций наших дипломатических, военных и разведывательных команд, я санкционировал развёртывание около 5000 военнослужащих США для обеспечения упорядоченного и безопасного вывода персонала США и наших других партнёров, а также безопасной эвакуации афганцев, помогавших нашим войскам во время нашей миссии, и тех, кто подвергается особому риску из-за наступления „Талибана“», — отмечается в тексте.

Глава Белого дома сообщил, что поручил госсекретарю Энтони Блинкену поддержать президента Афганистана Ашрафа Гани и других афганских лидеров «в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования».

«Мы заявили представителям „Талибана“ в Дохе через военного командующего, что любые действия с их стороны в Афганистане, которые поставят под угрозу персонал США или нашу миссию, получат быструю и сильную военную реакцию», — подчеркнул Джо Байден.

В своём заявлении он также добавил, что «ещё один год или пять лет военного присутствия США не изменили бы ситуацию, если афганские военные не смогут или не удержат страну». «Для меня было неприемлемо бесконечное американское присутствие в центре гражданского конфликта другой страны», — сказал глава Белого дома.

«Я стал четвёртым президентом, руководившим американским военным присутствием в Афганистане. <...> Я не стал бы и не буду перекладывать эту войну на пятого президента», — отметил он.

Джо Байден добавил, что также приказал ВС и разведке обеспечить «сохранение способности и бдительности для противодействия будущим террористическим угрозам из Афганистана».

«Талибан» усилил наступление на правительственные силы Афганистана после начала вывода американских войск из страны в апреле. На этой неделе движение захватило большую часть страны, включая крупнейшие города — Кандагар и Герат, а также город Мазари-Шариф. Сейчас афганская армия контролирует только Кабул и несколько прилегающих провинций.