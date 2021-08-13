Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 августа на встрече со спортсменами, участвовавшими в Олимпийских играх в Токио, их родителями и тренерами высказался о поощрении участников Олимпиады, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Конечно, это большая честь и ответственность участвовать в Олимпийских играх — самом крупном спортивном событии мира. Мы все это прекрасно понимаем. Это требует больших усилий и испытаний. Пусть наши спортсмены, которым в этот раз не повезло, не унывают. Я хочу выразить уверенность, что счастье обязательно улыбнется вам в следующий раз», — сказал глава государства.





«Для нас важно, что они тоже рьяно и мужественно боролись в ожесточенных соревнованиях и продемонстрировали свой потенциал в больших испытаниях. Поэтому мы видим в них победителей и искренне аплодируем им», — заявил президент.

Согласно постановлению президента (ПП-5160) от 25 июня, за завоеванные золотые медали спортсменам установлены призовые в размере 200 тысяч долларов, за «серебро» и «бронзу» — 100 тысяч и 50 тысяч долларов соответственно.

Шавкат Мирзиёев сообщил о решении наградить не только победителей и призёров Олимпиады, их тренеров, но и всех участников турнира.

«Сегодня мы с уважением озвучиваем имена таких опытных тренеров, как Тулкин Киличев, Павел Хан, Фарход Мирзажанов, Нурали Кобулов, Музаффар Абдурахманов, которые проявили настоящую самоотдачу в подготовке наших победителей и призеров», — отметил он.





По словам президента, тренеры олимпийских чемпионов получат по 40 тысяч долларов, а наставники бронзовых призёров — по 20 тысяч долларов.

«Если представить себе, что каждый спортсмен, принимавший участие в Олимпийских играх, проходит через многолетние упорные тренировки, то можно быть уверенным, что они тоже заслуживают награды наряду с победителями сегодня. Учитывая это, мы решили наградить каждого из этих спортсменов денежной премией в размере 5000 долларов», — заявил президент.

Олимпийская делегация Узбекистана, принявшая участие в Олимпиаде, вернулась в Ташкент 9 августа. Сборная завершила Игры с пятью медалями — три золотые и две бронзовые, заняв 32-е место в турнирной таблице. Это лучший показатель среди стран Центральной Азии и второй лучший среди стран СНГ (после России).

Призовые олимпийцам в мире

В России за победу на Играх-2020 спортсмену от государства положено 4 млн рублей (около $54 тысяч), за второе место — 2,5 млн рублей ($34 тысяч), за третье — 1,7 млн рублей ($23 тысяч), пишет Championat.com.

В Украине за первое место полагается 125 тысяч долларов, за второе — 80 тысяч долларов, за третье — 55 тысяч долларов.

Самыми щедрыми в плане выплат за олимпийские успехи являются Индонезия и Сингапур. В этих двух стран за победу на Играх полагается примерно 750 тысяч долларов.

В Казахстане предусмотрены выплаты в размере 250 тысяч долларов за успех на Олимпиаде. Из европейских стран по этому показателю лидирует Италия. Там заплатят 212 тысяч долларов за первое место на Играх.

В США выплаты за победу на Олимпиаде составляют 37,5 тысяч долларов, в Канаде и вовсе лишь 15 тысяч. При том американцы стали лидерами медального зачёта Токио-2020. Сравнительно низкие призовые в США связаны с тем, что олимпийские спортсмены получают много других привилегий. Так, если доход человека не превышает 1 млн долларов в год, то он не облагается федеральным подоходным налогом. С учётом высоких налогов в стране это существенная компенсация.

Призовые за Олимпиаду-2020 в разных странах в долларах США. Фото: sport-express.ru.



Плюсом к этому идут частные спонсорские деньги, так как в Северной Америке не принято государственное финансирование профессионального спорта. Там спортсмены зачастую сами ищут источники финансирования. К примеру, американская бадминтонистка Чжан Бэйвэнь запускала сбор средств на подготовку к Играм с помощью краудфандинга.