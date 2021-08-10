В понедельник, 9 августа, в Ташкент из столицы Японии вернулась олимпийская делегация Узбекистана, принявшая участие в летней Олимпиаде в Токио. «Газета.uz» подготовила фоторепортаж с церемонии торжественной встречи и награждения спортсменов.

Делегация вернулась домой двумя рейсами — первая половина спортсменов прилетела раньше, второй самолёт с чемпионами и призёрами, а также остальными членами сборной приземлился в Международном аэропорту Ташкента вечером того же дня.





Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», второй самолёт встретили водяной аркой, а для самих спортсменов и представителей делегации была организована красная дорожка.

Олимпийцы начали выходить из самолёта под звуки карная и сурная, первым на трап с флагом Узбекистана в руках вышел обладатель золотой медали в супертяжелом весе, знаменосец сборной, боксёр Баходир Жалолов. За ним последовали таэквондист Улугбек Рашитов («золото»), тяжелоатлет Акбар Джураев («золото»), дзюдоист Давлат Бобонов («бронза») и борец Бекзод Абдурахманов («бронза»).





По красной дорожке чемпионы, призёры и другие члены делегации направились к зданию аэропорта, у входа которого их ожидали родители, а также премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Сената Танзила Нарбаева. В мероприятии также приняли участие вице-премьер, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов, министр культуры Озодбек Назарбеков, директор Агентства по делам молодёжи Алишер Саъдуллаев и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.





Уже в здании аэропорта спортсмены встретились с родными, дали интервью журналистам. В это время лидер партии УзЛиДеП Актам Хаитов надел на медалистов традиционные чапаны. Стоит отметить, что встречать олимпийскую сборную пришло большое количество членов Либерально-демократической партии. Это можно было заметить по многочисленным флагам партии и головным уборам с логотипом УзЛиДеП.





Основная часть мероприятия прошла перед аэропортом. C приветствием спортсменам выступили Абдулла Арипов, Танзила Нарбаева, народный артист Узбекистана Ёдгор Саъдиев, а также сами чемпионы и призёры Олимпийских игр, их родители.





После торжественной части спортсмены и другие члены сборной сели в двухэтажные автобусы, которые через центральные улицы Ташкента направились к Олимпийскому комитету Узбекистана. По пути их приветствовали тысячи жителей столицы, которые вышли на улицы, чтобы увидеть героев Олимпиады.





В здании НОК Узбекистана состоялась непосредственно церемония награждения, где призёры Игр получили подарки президента. Обладателям золотых медалей (Баходир Жалолов, Улугбек Рашитов и Акбар Джураев) вручили ключи от трёхкомнатных коттеджей и автомобилей Tahoe, денежные призы в размере 200 тысяч долларов каждому.





Бронзовые медалисты (Давлат Бобонов и Бекзод Абдурахманов) получили двухкомнатные квартиры и автомобили Trailblazer, а также призовые в размере 50 тысяч долларов каждому.





Олимпийская сборная Узбекистана завершила летнюю Олимпиаду в Токио с пятью медалями — три золотые и две бронзовые, заняв 32-е место в турнирной таблице. Это лучший показатель среди стран Центральной Азии (Россия на первом) и второй лучший среди стран СНГ (после России).

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