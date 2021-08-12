Последний месяц лета — прекрасное время, чтобы подарить себе отдых мечты. Поэтому национальный туроператор спешит сообщить о скидках по направлениям Шарм-эль-Шейх, Бодрум, Анталья и Иссык-Куль.

Шарм-эль-Шейх

Шарм-эль-Шейх — город с богатой историей, отличным климатом и сказочным Красным морем, готов принимать гостей на протяжении всего года.

Забронировать турпакеты из Ташкента в Шарм-эль-Шейх в августе и сентябре можно на следующие даты:

с 15 по 25 августа;

с 25 августа по 4 сентября;

с 4 по 14 августа;

с 14 по 24 августа.

Цены на комплексные турпакеты на период отдыха с 25 августа по 4 сентября в Шарм-Эль-Шейхе будут следующие:

трехзвездочный Grand Halomy Resort — от 14,1 млн сумов;

четырехзвездочный Sharm Cliff Resort — от 14,8 млн сумов;

четырехзвездочный Sharming Inn Hotel — от 15,3 млн сумов;

трехзвездочный Falcon Naama Star Hotel — от 15,2 млн сумов;

пятизвездочный Aurora Oriental Resort Sharm El Sheikh — от 17,6 млн сумов;

четырехзвездочный Dive Inn Resort — от 17,9 млн сумов;

Pyramisa Sharm El Sheikh Resort — от 19 млн сумов;

Sharm Waterfall Resort — от 19,2 млн сумов;

Hyatt Regency Sharm El Sheikh от 23 млн сумов.

Цены указаны на двух взрослых человек. Каждый туристический пакет включает прямой авиаперелет Ташкент — Шарм-Эль-Шейх — Ташкент, трансфер от аэропорта и обратно, питание «все включено», проживание в выбранном отеле, а также страховку с покрытием COVID-19.

Бодрум

Бодрум — уютный, не похожий ни на какой другой город Турции. Каждый год курорт привлекает множество туристов со всего мира.





Забронировать турпакеты из Ташкента в Бодрум в августе и сентябре можно на следующие даты:

с 13 по 23 августа;

с 23 августа по 2 сентября;

с 2 по 12 сентября.

Цены на комплексные турпакеты на период отдыха с 13 по 23 августа по в Бодруме будут следующие:

трехзвездочный Hotel Room Bodrum — от 21,4 млн сумов;

трехзвездочный Sky Vela Hotel — от 22,1 млн сумов;

четырехзвездочный Sky Life Hotel — от 22,1 млн сумов;

четырехзвездочный Dragut Point North Hotel — от 23,7 млн сумов;

четырехзвездочный Crystal Hotel Bodrum Gumusluk — от 26,2 млн сумов;

пятизвездочный Green Beach Resort — от 29,4 млн сумов;

пятизвездочный Diamond of Bodrum — от 29,9 млн сумов;

пятизвездочный Kairaba Bodrum Princess — от 30 млн сумов;

четырехзвездочный Forever Club — от 30,1 млн сумов.

Цены указаны на двух взрослых человек. Каждый туристический пакет включает прямой авиаперелет Ташкент — Бодрум — Ташкент, трансфер от аэропорта и обратно, питание «все включено», проживание в выбранном отеле, а также страховку с покрытием COVID-19.





Анталья

Анталья — это крупный курорт на юге Турции, который находится на побережье Средиземного моря. Город также включает в себя такие известные курорты, как Кемер, Белек, Сиде и Аланья. На протяжении многих лет Анталия является популярным направлением среди туристов из Узбекистана из-за оптимального соотношения цены и качества.





Забронировать турпакеты из Ташкента в Анталью в августе можно на следующие даты:

13 августа;

14 августа;

15 августа;

17 августа;

21 августа.

Цены на комплексные турпакеты на период отдыха с 13 по 21 августа в Анталье будут следующие:

трехзвездочный Asia Hotel — от 16,2 млн сумов;

пятизвездочный Q Aventura Park Hotel — от 21,5 млн сумов;

пятизвездочный Armas Beach Hotel — от 26,1 млн сумов;

пятизвездочный Crystal Paraiso Verde Resort & Spa — от 27,1 млн сумов;

пятизвездочный Sensitive Premium Resort & Spa — от 27,6 млн сумов;

пятизвездочный Cesars Hotel Side — от 28,1 млн сумов;

пятизвездочный Crystal Admiral Resort Suites & Spa — от 28,7 млн сумов.

Цены указаны на двух взрослых человек. Каждый туристический пакет включает прямой авиаперелет Ташкент — Анталия — Ташкент, трансфер от аэропорта и обратно, питание «все включено», проживание в выбранном отеле, а также страховку с покрытием COVID-19.





Иссык-Куль

Август на Иссык-Куле — это пик туристического сезона. В это время вода в озере теплая, можно купаться даже детям.

Забронировать турпакеты из Ташкента на озеро Иссык-Куль можно на период с 15 по 22 августа.

Цены на комплексные турпакеты на период отдыха с 15 по 22 августа в Иссык-Куле будут следующие:

«Госрезиденция» от 12,3 млн сумов;

«Меридиан» от 12,9 млн сумов;

«Ак-Бермет» от 12,9 млн сумов;

«Акун» от 13.3 млн сумов;

«Royal Beach» от 14,3 млн сумов;

«Радуга» от 15,8 млн сумов;

«Карвен четыре сезона» от 22,4 млн сумов.

Цены указаны за двух взрослых человек. Каждый туристический пакет включает прямой авиаперелет Ташкент — Тамчи (Иссык-Куль) — Ташкент, трансфер от аэропорта и обратно, трехразовое питание, проживание в выбранном отеле или пансионате, а также страховку с покрытием COVID-19.

В Ташкенте функционируют три офиса национального туроператора Asialuxe Travel. Вы можете обратиться в любой офис, который находится ближе всего. Продукция национального туроператора Asialuxe Travel доступна также на сайте компании.

Телефон: (+998) 71−201−77−77.

Адреса:

главный офис: ул. Саида Барака, 24;

ул. Афросиаб, 35. Ориентир: станция метро «Ойбек»;

м-в Жангох, Ц15, 9;

Чиланзарский р-н, квартал 1, 25.

Сайт: asialuxe.uz

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