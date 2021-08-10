Министерство юстиции разработало проект закона с поправками к Кодексу об административной ответственности. Он предусматривает кардинальное уменьшение штрафов за ряд правонарушений.

Статья 135−1

Штраф за управление транспортными средствами с просроченными страховыми полисами или лицом, не предусмотренным в страховом полисе, предлагается уменьшить вдвое — с одной базовой расчетной величины до половины БРВ (с 245 тысяч сумов до 122,5 тысячи сумов).

Штраф за неполучение владельцами транспортных средств страхового полиса планируется уменьшить в два раза для граждан — с одной БРВ до половины БРВ (с 245 тысяч сумов до 122,5 тысячи сумов), на треть — для должностных лиц, с трех БРВ до двух (с 735 тысячи сумов до 490 тысяч сумов).

Статья 170

Штраф за незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей может быть установлен с интервалом от 10 (2,4 млн сумов) до 20 (4,9 млн сумов) БРВ. Сейчас размер этого штрафа установлен в размере 20 БРВ.

Статья 175−1

Штрафы на должностных лиц за нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности предлагается уменьшить почти в два раза — с 5−10 БРВ (с 1,2 млн до 2,4 млн сумов) до 3−7 БРВ (с 735 тысяч сумов до 1,7 млн сумов). За повторное совершение в течение года штраф может быть установлен с 10−20 БРВ (с 2,4 млн до 4,9 млн сумов) до 7−10 БРВ (с 1,7 млн сумов до 2,4 млн сумов).

Статья 176−3

Штраф за занятие деятельностью по перевозке пассажиров автомобильным транспортом без лицензии планируется установить в фиксированном виде с уменьшением более чем в три раза: для граждан — с 20−100 БРВ (от 4,9 млн cумов до 24,5 млн сумов) до 7 БРВ (1,7 млн сумов), для должностных лиц — с 50−150 БРВ (от 12,2 млн сумов до 36,7 млн сумов) до 30 БРВ (7,3 млн сумов).

Статья 223

Штраф за неполучение гражданином Узбекистана паспорта или его порчи, утраты, а также иностранным гражданином и лицом без гражданства, имеющим вид на жительство в Узбекистане, за порчу или утрату вида на жительство предлагается установить в интервале от 1/3 до одной БРВ (от 81,6 тысячи до 245 тысячи сумов). Действующий штраф установлен в размере от половины до трех БРВ (от 122 тысячи сумов до 735 тысячи сумов).

Штраф за допущение гражданами проживания в занимаемых ими жилых помещениях лиц без документов, удостоверяющих личность, без временной или постоянной регистрации предлагается установить в размере трех БРВ (735 тысячи сумов) вместо действующих пяти (1,7 млн сумов).

Напомним, в этом ж законопроекте Минюст предлагает разрешить водителям пользоваться телефонами через наушники и другие устройства, отменить штраф за установку монитора в салоне и позволить пользоваться автомобилем, не имея при себе прав, страхового полиса и техпаспорта.