Госдепартамент США вводит санкции против трех российских компаний в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, следует из уведомления Госдепартамента, опубликованного в Федеральном реестре. Сам документ планируется опубликовать 10 августа.

Под новые ограничения попали три компании из России:

научно-производственное предприятие «Пульсар» — крупнейший разработчик российской полупроводниковой электроники;

авиаперевозчик Charter Green Light Moscow, которая занимается организацией международных и внутрироссийских чартерных рейсов;

компания Asia-Invest, согласно информации на ее сайте, является поставщиком оборудования, приборов и нефтехимической продукции на предприятия Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.

В чем конкретно заключаются предъявляемые трем организациям претензии, американские власти не уточнили.

Кроме российских компаний в санкционный список попали компании и организации из Сирии и Ирака, включая военные формирования.

Как пишут «Ведомости», в ноябре 2020 года США в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения уже вводили санкции против российских компаний. Ограничения затронули «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group. В марте этого года американский минторг также ввел санкции против ряда российских организаций и компаний, теперь уже по обвинению в разработке химоружия. В их число вошли 27-й научный центр Минобороны России, «Химмед», «Фемтеко», «ИнтерЛаб», «ЛабИнвест», ООО «Аналит Продактс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб». Также под санкции попали немецкие компании Chimconnect Gmbh, Pharmcontract Gmbh и Riol-Chemie и швейцарская компания Chimconnect AG.

Как уточняет Forbes, решение о санкциях вступило в силу 29 июля. В рамках санкций любым госведомствам США запрещено торговать или заключать контракты с этими компаниями и оказывать им помощь. Ограничения будут действовать в течение двух лет, если госсекретарь в дальнейшем не примет иного решения.