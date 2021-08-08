На заседании политического совета Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) в субботу была единогласно одобрена кандидатура президента Шавката Мирзиёева для участия в выборах главы государства в октябре. Перед собравшимися выступил премьер-министр Абдулла Арипов, являющийся членом политсовета партии. «Газета.uz» публикует перевод его речи (видеозапись выступления опубликовал Kun.uz).

Выступление Абдуллы Арипова

Известно, что нашим уважаемым президентом Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым была принята Стратегия действий по развитию Республики Узбекистан по пяти приоритетным направлениям в 2017—2021 годах. На основе этой стратегии во всех сфера были осуществлены коренные изменения. Создаётся развитый во всех отношениях Новый Узбекистан. Закладывается фундамент Третьего Ренессанса. Идея руководителя нашей страны «Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы — народу» стала основой нашей деятельности.

Пять лет назад он основал совершенно новую систему, новый институт диалога с народом. Были организованы виртуальная приёмная президента Республики Узбекистан, народные приёмные на местах. Народ начал открыто высказываться о своих переживаниях, проблемах, копившихся годами.

Наши соотечественники сегодня видят и чувствуют на примере себе и своих семей воплощение благородной идеи главы нашего государства «Человек является высшей ценностью. Народ должен жить, довольствуясь жизнью, не завтра, не в далёком будущем, а именно сегодня». Благодаря политике открытости ещё более укрепилось доверие нашего народа к государству.

Уважаемый Шавкат Миромонович всегда живёт заботами наших соотечественников. Поэтому с самого начала деятельности в качестве президента он определил одной из приоритетных задач государства решение проблемы жилья, больше всего волнующей население. За короткое время наша страна превратилась в огромную строительную площадку. Сотни, тысячи семей, многие годы бывшие без крова над головой, стали владельцами собственных домов.

В 2020 году охват получателей социальных пособий был увеличен в два раза и достиг 1,2 миллиона человек.

Наш уважаемый президент открыто заявил о скрывавшемся на протяжение многих лет наличии проблемы бедности и начал активную борьбу с ней. Была внедрена совершенно новая система работы с нуждающимися семьями, женщинами и молодёжью — «железная тетрадь», «женская тетрадь» и «молодёжная тетрадь».

Благодаря решительной политической воле главы нашего государства в нашей стране были усилены права человека и их гарантии, полностью искоренён принудительный труд, в том числе детский труд.

Как вы помните, раньше учителя, медицинские работники и другие представители социальной сферы вместо обучения детей, лечения пациентов и выполнения своей работы вместе с учащимися и студентами проводили всю осень на хлопковых полях. А весной они выходили на прополку хлопка.

В результате этого в школах резко снизилось число преподавателей-мужчин. Это, в свою очередь, оказало негативное влияние на воспитание школьников.

Не обеспечивались и права граждан Узбекистана, работающих за рубежом. Этому вопросу вообще не уделялось никакого внимания. Наш уважаемый президент кардинально изменил отношение к гражданам, уезжающим за рубеж, чтобы учиться, зарабатывать деньги. Он создал абсолютно новую систему для предупреждения нарушения их прав за границей, обеспечения их социальной защиты, налаживания организованной миграции.

Важной реформой главы нашего государства стало то, что на граждан, по незнанию вступивших на неверный путь, начали смотреть не как на врага, а наоборот, с прощением, демонстрируя самый высокий образец гуманности.

Ярким подтверждением этого является проведение впервые в истории нашей страны пяти операций ««Мехр» («Добро» — ред.), в рамках которых из Сирии, Ирака и Афганистана на родину был возвращён 531 гражданин, в основном женщины и дети.

К большому сожалению, до 2016 года количество дошкольных образовательных учреждений из года в год сокращалось, охват детей детсадами составлял всего 30%. Лишь 9% молодых людей и девушек нашей страны имели возможность быть охваченными высшим образованием. По инициативе нашего уважаемого президента эти проблемы были решены.

Сегодня количество детсадов на основе государственно-частного партнёрства превысило 14 тысяч, из них около 8300 составляют негосударственные детсады. В настоящее время время в детсады ходят 1,8 миллиона, или 63% детей. До конца года этот показатель намечено довести до 67%, а до конца 2023 года — до 75%.

Вопрос образования и воспитания превратился в общенациональное движение. Для повышения авторитета учителей, создания достойных условий для наставников и преподавателей заработная плата педагогов поэтапно повышается.

В целях правильного направления таланта и потенциала молодёжи создана совершенно новая система обучения общеобразовательным предметам. В стране организованы президентские и специализированные школы, а также школы творчества.

Широкомасштабные реформы в сфере высшего образования также показывают сегодня свои результаты. За последние пять лет уровень охвата молодёжи высшим образованием вырос с 9% до 28%. В частности, открыты 10 негосударственных и филиалы 19 зарубежных вузов. Количество филиалов зарубежных университетов достигло 26.

В целях смягчения и ликвидации последствий пандемии государством были реализованы комплексные мероприятия на общую сумму 82 трлн сумов. В частности, по инициативе нашего уважаемого президента был организован Антикризисный фонд, на мероприятия по борьбе с коронавирусом и поддержке населения и предприятий из бюджета были направлены средства в объёме свыше 16 трлн сумов.

Было уделено особое внимание ускоренному развитию фармацевтической отрасли, что подтверждено отдельными решениями нашего уважаемого президента. За короткий срок было налажено внутреннее производство ремдесивира, фавипиравира, гепарина, эноксапарини и других препаратов, крайне важных для периода пандемии. Благодаря усилиям нашего уважаемого президента, несмотря на огромные сложности, привозятся вакцины «Спутник V», AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, Moderna. И самое главное — наш народ вакцинируется бесплатно.

Вам всем известно, что прошедший год стал годом тяжёлых испытания для нашего народа. Словно не хватало проблем пандемии, в Бухарской области, а потом на Сардобинском водохранилище произошли непредвиденные природная и техногенная катастрофы, что стало очередным серьёзным испытанием воли нашего народа.

Большой ущерб был нанесён населённым пунктам, объектам социальной сферы, посевным площадям. Сотни людей остались без домов и без крыши над головой, Я хотел бы отметить, что наш уважаемый президент в самый короткий срок, в день получения сообщений об этих катастрофах, прибывал на место. Лично посетив Сардобу, заходил в дома, по отдельности встречался с людьми, понёсшими ущерб, общался с ними, разделил с ними горе.

Стратегия действий по развитию Республики Узбекистан в 2017—2021 годах по пяти приоритетным направлениям, принятая нашим президентом, сегодня служит фундаментом стабильного развития нашей экономики. Хочу вам напомнить одну вещь.

В каком состоянии был рынок валюты пять лет назад? Много-много «умных» в кавычках людей выступали резко против либерализации валютного рынка. Лишь благодаря решимости уважаемого Шавката Миромоновича валютный рынок стал свободным.

Появилась возможность свободной конвертации национальной валюты — сума. Благодаря этому историческому решению, принятому в целях создания настоящей рыночной экономики, была обеспечена макроэкономическая стабильность. Упрощен порядок, связанный с осуществлением предпринимательской деятельности.

Шавкат Миромонович Мирзиёев с первых дней после избрания президентом начал уделять серьёзное внимание комплексному развитию территорий. Развитие районов и городов, отстающих в социальном и экономическом плане, улучшение условий жизни населения стало одной из важных задач. Была внедрена совершенно новая идея — программы по коренному изменению архитектурного облика сёл и махаллей «Обод кишлок» и «Обод махалла».

Выделяются большие средства на цели развития инженерно-коммуникационных сетей и улучшения условий жизни людей. В частности, каждый год на улучшение обеспечения населения питьевой водой выделяется около 4 трлн сумов, а на улучшение состояния дорог — около 6 трлн сумов.

В сфере внешней политики за прошедший период наш уважаемый президент реализовал последовательны реформы по развитию дружеских и взаимовыгодных отношений с зарубежными странами, в первую очередь, с соседними государствами. Не будет преувеличением сказать, что была открыта новая страница международных отношений. В результате авторитет Узбекистана на международной политической арене поднялся на более высокий уровень и растёт день за днём.

Наши многовековые отношения дружбы и добрососедства, стратегического партнёрства и взаимного доверия со всеми странами, особенно со странами Центральной Азии, поднялись на совершенно новый уровень. Самое важное — благодаря этой мудрой политике нашего уважаемого президента торговый оборот Узбекистана с соседними странами вырос в пять раз.

Было открыто большинство закрытых ранее пунктов пропуска на границе. Ликвидированы различные преграды. Встретились родственники, которые не могли увидеться многие годы. Наши народы стали ещё ближе друг к другу. Вопросы границы, долгие годы бывшие источником противоречий и лаже споров с соседними странами, благодаря усилиям нашего уважаемого президента находят решение.

Дорогие друзья! Мы остановились лишь на некоторых реформах, осуществлённых за последние пять лет и имеющих историческую важность, оказавших влияние на социально-политическое развитие нашей страны и имеющих практическое воплощение в жизни нашего народа.

В целом во всех сферах нашей жизни отчётливо видны оживление, рост, изменения. Не признавать это, не подтверждать это — всё равно что закрывать глаза на правду.

В Узбекистане появился совершенно новый экономический, политический, социальный, духовный, научный, просветительский климат. Каким образом наша страна достигла таких результатов, которыми можно хвалиться?

Это достигнуто благодаря сильной политической воле и личному примеру нашего уважаемого президента Шавката Миромоновича Мирзиёева, который на удовлетворяется достигнутыми, результатами, не восхищается успехами, справедливо оценивает существующее положение и критично — выполняемую работу, постоянно ставит перед собой и коллективами задачи одну сложнее другой и всегда ставит высокую планку.

Мы очень быстро привыкли к происходящим изменениям. Не успеваем осознать их важность. Принимаем масштабные реформы на пути процветания нашей Родины, благополучия нашего народа как должное, будто они происходят сами по себе. На самом деле в основе всего этого лежит решимость личности, способной решать актуальные проблемы, стоящие перед нашим государством, самоотверженной, смелой, сильной и мудрой, — уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева.

Сегодня сидящие здесь, тысячи членов партии и весь наш народ в целом сознают огромный жизненный опыт, волю, решимость, любовь к Родине и своему народу, а также человеческие качества Шавката Миромоновича Мирзиёева.

Уважаемые однопартийцы! От имени всех инициативных граждан, предпринимателей, укрепляющих нашу экономику, самоотверженных тружеников сельского хозяйства, миллионов молодых людей, воодушевлённых условиями, создаваемыми в Новом Узбекистане, устремлёнными к новым целям, людей старшего поколения, молящихся о том, чтобы наша страна стала ещё более процветающей и развитой, призываю на очередном съезде партии поддержать на выборах президента кандидатуру самоотверженного человека, посвятившего свою жизнь счастью этого народа, Шавката Миромоновича Мирзиёева!