В пятнадцатый день летних Олимпийских игр в Токио в составе сборной Узбекистана выступили девять спортсменов.

Лёгкая атлетика. Сафина Садуллаева, занявшая второе место в квалификации группы В, в прыжке в высоту в финале показала результат 1,96 м и заняла шестое место на Олимпиаде. «Золото» завоевала Мария Ласицкене (РОК) — 2,04 м, «серебра» удостоилась Никола Макдермотт (Австралия) — 2,02 м, а «бронза» досталась Ярославе Магучих (Украина) — 2 м.

Гребля на байдарках и каноэ. Вышедшая в полуфинал пара Нилюфар Зокировой и Дильнозы Рахматовой в заплыве на 500 метров финишировали последними. Спортсменки не смогли пробиться в финал основной группы и приняли участие в финале группы В, где с результатом 2:04.658 стали третьими и покинули Олимпиаду.





Художественная гимнастика. В групповых выступлениях отборочного этапа многоборья гимнастки суммарно набрали 79.000 баллов (с пятью мячами — 42.100 очков, с тремя обручами и двумя парами булав — 36.900 очков). Они стали девятыми в турнирной таблице и завершили участие в Играх.





Современное пятиборье. По итогам состязаний по фехтованию Александр Савкин имел на своём счету 142 очка и занимал 36 место, но после заплыва на 200 метров спортсмен поднялся выше на один пункт. Он заработал 297 очков с показателем 2:06.64. В фехтовании за дополнительные очки Савкин стал последним в списке, а в лазер-ране занял 32-е место с результатом 11:55.96.









В соревнованиях по дисциплине конкур узбекистанец с 77,29 баллами занял 31-е место.