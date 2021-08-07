Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 7 августа (указано ташкентское время).
В 15-й будет разыграно 34 комплекта медалей. За Узбекистан выступят девять спортсменов.
Расписание. День 15
|Вид спорта
|Дисциплина
|ФИО
|Время проведения
|Художественная гимнастика
|групповое многоборье, квалификация
|Нилуфар Шомуродова, Ксения Александрова, Динара Равшанбекова, Севара Сафоева и Камола Ирназарова
|06:00, 7:30
|Гребля на байдарках и каноэ
|каноэ-двойки, 500 м, полуфинал
|Нилюфар Зокирова и Дильноза Рахматова
|05:35
|Современное пятиборье
|плавание, 200 м вольным стилем
|Александр Савкин
|10:36
|11:45
|фехтование, бонус-раунд
|Лёгкая атлетика
|прыжок в высоту, финал
|Сафина Садуллаева
|15:35
На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 35 место с двумя золотыми и две бронзовой медалями.