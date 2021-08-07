Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 7 августа (указано ташкентское время).

В 15-й будет разыграно 34 комплекта медалей. За Узбекистан выступят девять спортсменов.

Расписание. День 15

Вид спорта

Дисциплина

ФИО

Время проведения

Художественная гимнастика групповое многоборье, квалификация

Нилуфар Шомуродова, Ксения Александрова, Динара Равшанбекова, Севара Сафоева и Камола Ирназарова

06:00, 7:30 Гребля на байдарках и каноэ

каноэ-двойки, 500 м, полуфинал

Нилюфар Зокирова и Дильноза Рахматова

05:35 Современное пятиборье

плавание, 200 м вольным стилем

Александр Савкин

10:36 11:45 фехтование, бонус-раунд

Лёгкая атлетика прыжок в высоту, финал Сафина Садуллаева

15:35

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 35 место с двумя золотыми и две бронзовой медалями.