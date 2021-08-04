«Газета.uz» продолжает задавать главные вопросы о вакцинации против коронавируса специалистам.

Молекулярный генетик, биотехнолог, доктор биологических наук и заместитель директора Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития Узбекистана Алишер Абдуллаев рассказал, зачем вакцинироваться после болезни, если организм «помнит», что болел, каким должен быть интервал между инъекциями вакцины ZF-UZ-VAC2001 и как в Узбекистане определяют распространение различных вариантов коронавируса.

Напомним, ранее Алишер Абдуллаев рассказывал об испытаниях китайско-узбекской вакцины в Узбекистане.

— Согласны ли вы с утверждением о том, что антитела могут не выработаться после вакцинации, но наши клетки памяти запомнят, что организм уже «вооружен»?

— Да, я согласен.

— Формируются ли эти клетки памяти после заболевания ковидом?

— Конечно.

— В таком случае, зачем вакцинироваться после болезни, если организм помнит, что он уже сталкивался с вирусом?

— Это, скорее, компетенция иммунологов и вирусологов. Могу сказать, что вакцинироваться нужно даже тем, кто переболел, потому что иммунную систему нужно всё время стимулировать. Коронавирус ещё не до конца изучен. Мы не знаем, как долго иммунитет после перенесённого заболевания защищает человека.

Если вы перенесли ковид год назад, есть вероятность, что вы можете заболеть. И даже заболеть в средней форме, потому что вирус постоянно мутирует, а иммунитет каждого человека обусловлен его генетическими особенностями в совокупности с внешними факторами (нездоровый образ жизни, стрессы, переутомление и т. д. ). А если постоянно будет достаточный уровень антител после вакцинации, скорее всего, вы либо вообще не заразитесь, либо перенесёте в бессимптомной или легкой форме.

Это похоже на занятие спортом. Если вы перестали тренироваться, то упражнение, которое вы делали год назад, не получится повторить сразу после перерыва.

Есть вакцины, которые защищают организм на 10−20 лет и даже на всю жизнь. Но с ковидом ситуация другая. Он новый и постоянно мутирует. Вакцины разрабатываются с учётом этих мутаций.

Т-клеточный иммунитет формируется в лимфоцитарной системе. Есть люди, у которых может не быть титра В-клеточного иммунитета, то есть антител нет вовсе, но они не заболевают, потому что их Т-клеточный иммунитет успевает справляться. Это особенности иммунной системы каждого человека.

— Но вакцина ведь тоже не до конца изучена. Мы же не знаем, на сколько хватит этого Т-клеточного иммунитета после вакцинации.

— Да. Ещё ни одна из применяемых сегодня вакцин против ковида до конца не изучена. Долгосрочной перспективы мы не знаем. Поэтому говорят, что иногда нужно ревакцинироваться.

— Когда я получала первую дозу вакцины ZF-UZ-VAC2001, мне сказали, что следующую инъекцию я должна буду получить через 21−28 дней. Я хотела привиться на 25-й день, но мне сказали, что нужно прийти на 28-й. Каким всё-таки должен быть интервал?

— Не думаю, что будет серьёзный эффект в худшую сторону, если вы сделаете на пару дней раньше или позже. Просто есть утвержденный протокол, одобренный Минздравом. Лекарства тоже принимаются по какой-то схеме. Она указывается в инструкции. Этот стандарт не просто так написан.

На вторую неделю после инъекции начинается выработка антител. Титр антител через две недели будет высокий (выйдет на плато после первой дозы). Затем он начнет падать, поэтому нет смысла колоть в середине срока. После получения второй инъекции титр поднимается выше, чем на 14 день после первой инъекции. Это было определено на какой-то выборке во время научных исследований.

Недавно было опубликовано исследование, в котором говорится, что третью дозу нужно получать не на 28−30 день после второй, а на 110-й. Тогда иммунный ответ ещё сильнее. И эффективность еще выше, особенно в отношении новых вариантов (штаммов) коронавируса.

— Выходит, для 96−97% защиты организма от тяжёлого течения нужно ждать почти пять месяцев.

— У вас будет достаточно высокий титр после второй дозы. Во время массового применения проводятся разные исследования, потому что в условиях пандемии нет времени на проведение всех исследований до массовой вакцинации. Через какое-то время схему вакцинации, возможно, оптимизируют. Но на основании предыдущих данных интервал должен быть порядка 28 дней.

— Изучается ли влияние ZF-UZ-VAC2001 на беременных женщин и плод?

— Насколько мне известно, мы пока не вакцинировали беременных.

— А как вы считаете, беременным можно прививаться этой вакциной?

— Я думаю, пока идут исследования, не стоит. Когда разработчики скажут, что можно беременных вакцинировать, тогда будет можно. Мне пока кажется, что вреда не будет.

— Если вреда не будет, тогда почему не стоит?

— Мы сначала должны оценить эффективность этой вакцины на небеременных. После получения данных разработчики примут решение о вакцинации беременных.

— Вакцину проверяли на беременных животных?

— Конечно, проверяли. Но там всё совсем по-другому. У животных можно взять только биохимические показатели, но их же не спросишь. Там все нормально. Но физиологические процессы у беременных животных и женщин отличаются от таковых у небеременных.

Женский организм воспринимает плод как чужеродный организм. Чтобы мать нормально пережила беременность и доносила ребенка, у организма вырабатывается некоторая толерантность к плоду. Если она не вырабатывается, происходит выкидыш. В большинстве случаев это считается ненормальным.

Поэтому биохимические изменения в организме беременных способствуют нормальному вынашиванию плода. Соответственно, нам пока не известно, как изменения, происходящие в организме женщин, могут повлиять на эффективность вакцины. Вполне возможно, что если беременной женщине ввести вакцину, она будет неэффективна. А может быть, вызовет серьёзную реакцию.

— Ковид опасен для беременных? Опаснее, чем для небеременных?

— Я не клиницист, поэтому не могу сказать точно. Но насколько мне известно, да. Женский организм ослабевает во время беременности. Заболеть ковидом — серьёзный удар для матери и ребёнка. А высокая температура и вовсе опасна для плода.

— Власти говорят, что сейчас люди больше всего заражаются вариантом «дельта». Как это выясняется?

— Центр передовых технологий проводит секвенирование вариантов коронавируса в Узбекистане. Мы расшифровываем нуклеотидные последовательности на специальном оборудовании. Нуклеотиды состоят из молекул ДНК и кодируют аминокислоты. А аминокислота — это часть белка.

Когда оборудование расшифровывает нуклеотидную последовательность, мы загружаем данные в биоинформатическую программу и сравниваем результат с выявленными в мире вариантами по базе данных. Она постоянно пополняется учеными со всего мира.

Это очень дорогое исследование. Нужно прочесть полный геном. Вся процедура от забора материала до детекции занимает порядка семи дней. Мы не можем анализировать всех. Мы сделали выборку из ста больных разного возраста, пола и разной степени тяжести.