Положение о порядке осуществления выездной торговли утверждено постановлением правительства «О мерах по дальнейшему широкому внедрению современных информационных технологий в мобильную торговую деятельность и регулированию розничной торговли через торговые автоматы», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, предприниматели, зарегистрировавшие мобильные торговые объекты в автоматизированной информационной системе K-SAVDO, могут заниматься выездной торговлей на территории Узбекистана.

Положением установлены обязательные требования и условия осуществления передвижной торговли, виды специализации объекта торговли, виды товаров, в отношении которых запрещена передвижная торговля.

️Документом запрещается использовать или сдавать в аренду зарегистрированное мобильное торговое место или его часть другому лицу.

Мобильная торговая деятельность через транспортное средство осуществляется путем отправки уведомления о месте торговли через систему K-SAVDO.

Мобильное торговое место продается на электронном аукционе. При этом предпринимателю предоставляется право пользования передвижным торговым местом на срок не более 36 месяцев.

Предприниматели, получившие право пользования передвижным торговым пространством, могут осуществлять свою деятельность вне схемы размещения на временной основе только в период проведения праздничных и массовых мероприятий.

Сбор за регистрацию передвижного торгового объекта в системе K-SAVDO не взимается. Схемы размещения пересматриваются каждые три года.

Постановлением также утверждено положение о порядке работы сезонных кафе предприятий общественного питания.

До 1 октября на Едином портале интерактивных государственных услуг будет внедрена услуга электронной подачи заявок на размещение сезонных кафе предприятий общественного питания.

До 1 ноября в каждом районе и городе будут выбраны передвижные торговые точки, составлены схемы размещения передвижных торговых объектов, которые будут внесены в систему K-SAVDO.