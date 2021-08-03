Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 3 августа вновь призвал граждан вакцинироваться от коронавируса и поручил уполномоченным сферы здравоохранения усилить контроль над пациентами, которые находятся на домашнем лечении, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Во второй половине июня и в июле в нашей стране показатели заболеваемости резко выросли, дневной прирост новых случаев составляет в среднем 750−800, а по пневмонии — 450−500 случаев», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Сейчас в больницах проходят лечение около 10 тысяч пациентов, ещё 3000 находятся на домашнем лечении. Состояние 2400 человек оценивается как тяжелое, 890 — крайне тяжёлое.

Президент подчеркнул, что для преодоления пандемии с как можно меньшими потерями и недопущения новых волн заболеваемости жителям страны необходимо соблюдать три важных условия.

«Во-первых, самым важным условием защиты от вируса и его преодоления является, безусловно, вакцинация. Как бы сложно ни было, для этих целей мы до сегодняшнего дня доставили 13 миллионов доз вакцины 4 видов. У населения появился выбор, какой вакциной прививаться. Это признанная во всём мире защита. Другого пути нет!» — заявил глава государства.

Шавкат Мирзиёев упомянул подписанный им накануне закон о поправках, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Документом работодателям предоставлено право не допускать к работе сотрудника, который отказался от профилактической прививки.

Вторым важным условием президент назвал соблюдение личной гигиены и социальной дистанции, а также масочного режима в общественных местах.

«К сожалению, наши люди забывают об этом требовании. Несмотря на ограничения, они не перестают проводить свадьбы с большим количеством гостей и разные мероприятия», — отметил Шавкат Мирзиёев.

В-третьих, по словам главы государства, «необходимо предотвратить самовольное, беспорядочное принятие лекарств пациентами, у которых болезнь протекает легко и которые лечатся в домашних условиях».

«К сожалению, неправильное лечение пациентов в домашних условиях приводит к тяжёлым последствиям», — сказал президент.

Он поставил перед руководителями сферы здравоохранения задачу наладить системный контроль над пациентами на домашнем лечении и информировать их о правильном порядке лечения. Для этого поручено вдове увеличить количество специальных медицинских бригад и непрерывно обеспечивать их необходимыми лекарствами.

Президент поручил генеральному прокурору совместно с хокимиятами всех уровней и руководителями секторов не допустить усилить каждодневный контроль за недопущением безосновательного роста цен в аптеках на препараты, применяемых против коронавируса и их незаконного оборота.