В десятый соревновательный день летних Олимпийских игр в Токио в составе сборной Узбекистана выступили борец Жалгасбай Бердимуратов и легкоатлет Сухроб Ходжаев.

Греко-римская борьба. В 1/8 финала Жалгасбай Бердимуратов (-77 кг) уступил армянину Карапету Чаляну со счётом 0:5, но сохранял шансы побороться за медали. Для этого борец из Армении должен был выйти в финал, но, к сожалению, в полуфинале он проиграл кыргызстанцу Акжолу Махмудову.





Лёгкая атлетика. В метании молота Сухроб Ходжаев попал в группу А, где по итогам выступлений занял последнее место среди 15 спортсменов. Его результат — 71,26 м. При этом, как уточнили в Национальном олимпийском комитете Узбекистана, это лучшее достижение Ходжаева в рамках Олимпийских игр. В Лондоне-2012 он набрал 65,88 м, в Рио-2016 — 70,11 м.





На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 47 место с одной золотой и одной бронзовой медалями.