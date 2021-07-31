В Каттакурганском районе Самаркандской области опрокинулся пассажирский автобус Yutong, следовавший из Бухары в Ташкент, сообщила пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения МВД.

Авария произошла 31 июля примерно в 01:45 на 71-м километре автодороги М-37 «Самарканд — Бухара — Туркменбаши». По данным ГУБДД, водитель (1983 г. р.) резко повернул вправо, чтобы не сбить переходившего дорогу велосипедиста, вследствие чего автобус опрокинулся.

В результате скончался 24-летний пассажир Ж. Н. (в больнице) и человек в возрасте 40−45 лет, личность которого устанавливается (по дороге в медучреждение). Ещё пятеро госпитализированы с разными травмами, говорится в сообщении.

Следственный отдел при ОВД Каттакурганского района возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.