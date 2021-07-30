Кашкадарьинская область — это земля, обладающая древней историей, особенными природными ландшафтами и богатыми недрами. Это родина великого полководца Амира Темура и основная топливно-энергетическая база Узбекистана. В настоящее время в области действуют крупнейшие предприятия нефтегазового комплекса, в том числе объекты Гиссарской группы месторождений, осваиваемой ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани».

«Соглашение о разделе продукции в отношении месторождений на территориях юго-западного Гиссара и Устюртского региона Республики Узбекистан» было подписано между Узбекистаном и «ЛУКОЙЛом» в 2007 году. В марте 2008 года «ЛУКОЙЛ» вошел в проект «Юго-западный Гиссар» и приступил к освоению Гиссарской группы месторождений в Кашкадарьинской области.

На контрактной территории гиссарского проекта «ЛУКОЙЛа» расположено семь месторождений в Кашкадарьинской области. Эту территорию пересекает международная трасса, идущая в соседние государства — Таджикистан и Афганистан. Здешние недра богаты полезными ископаемыми: газом, нефтью, доломитом, калийными удобрениями и гипсом. Освоение Гиссара аллегорично можно сравнить с покорением крепостей древнего Насафа.

Сложность реализации проекта была обусловлена удаленностью объектов на 80 км от основных газоперерабатывающих заводов. В связи с этим трассы коммуникаций приходилось прокладывать через русла рек и горные массивы Гиссарских хребтов, отличающихся неоднородными каменистыми пластами и породами.



Административный комплекс Джаркудук

Бурение скважин на площадях также было осложнено погодными условиями и рельефом поверхности. Для транспортировки и установки необходимого оборудования потребовался колоссальный труд работников «ЛУКОЙЛа» и его подрядчиков. Так, для монтажа двух буровых установок для строительства наклонно направленных скважин на площади Оккуль выполнен срез свыше 1 млн куб. м грунта. Это сравнимо с объемом 400 олимпийских бассейнов.

УКПГ Джаркудук





В рамках реализации проекта также были построены 300 км высоковольтных ЛЭП, две электроподстанции, 126 км подъездных автодорог. На объектах проекта залито 64 тысячи куб. м бетона, смонтировано около 12 тысяч тонн металлоконструкций и более 4 тысяч тонн оборудования, построено 286 км линейных трубопроводов.

Запуск ключевых производственных и технологических объектов на месторождениях Гумбулак и Адамташ пришелся на 2017 год. Была введена в эксплуатацию установка предварительной подготовки газа (УППГ) Адамташ, а также окончено строительство дожимной компрессорной станции (ДКС) Адамташ с проектной мощностью 1,8 млрд куб. м в год. В 2018 году был достигнут проектный уровень добычи газа — 5 млрд куб. м в год.

Осуществление данного проекта было одновременно сложным и интересным. Ведь речь идет о строительстве высокотехнологичных объектов, которые были разбросаны на огромной территории. Приходилось все время подстраиваться под ситуации, которые возникали в процессе работы. Бороться приходилось не только с возникающими трудностями, но и с жесткими климатическими условиями: работать приходилось под палящими лучами летнего солнца, проливными ливнями осенних дождей и пронизывающими морозными ветрами резко континентального климата региона. Однако, профессионализм и слаженность команды специалистов «ЛУКОЙЛа» помогли справиться с этой комплексной, сложной, а порой, казалось, неосуществимой задачей.

На УКПГ «Джаркудук» применены такие технологические процессы, как низкотемпературная сепарация газа, стабилизация конденсата, регенерация раствора диэтиленгликоля, утилизация газов дегазации, система горячего масла, утилизация пластовой воды и прочее. Далее товарный газ, согласно условиям СРП, подается на Шуртанский газоперерабатывающий завод (АО «Узбекнефтегаз») с целью очистки от кислых компонентов и извлечения ценных продуктов (пропан-бутановой фракции).

Объем инвестиций «ЛУКОЙЛа» в реализацию проекта «Юго-западный Гиссар» составил 1,3 млрд долл.



УППГ Адамташ

Решая производственные задачи, «ЛУКОЙЛ» уделяет особое внимание развитию инфраструктуры региона, улучшению условий жизни и повышению образования населения Кашкадарьинской области.

Среди реализованных «ЛУКОЙЛом» социальных проектов в Кашкадарьинской области — установка насосов для обеспечения водой горных кишлаков в Дехканабадском районе, ремонт интер­ната для незрячих детей, оснащение и обеспечение питьевой водой интернатов и школ, создание класса робототехники для каршинских школьников.



Класс робототехники в Карши

Крупнейшим социальным проектом «ЛУКОЙЛа» в Кашкадарье является строящийся специализированный детский сад с реабилитационным центром в Карши. Он поможет сотням ребятишек с физическими отклонениями в развитии получать квалифицированную медицинскую реабили­тацию и подарит шанс на полноценную жизнь.





Проект детского сада с реабилитационным центром в Карши

К 30-летию независимости Узбекистана в селе Откамар Дехканабадского района «ЛУКОЙЛ» возводит безопасный тротуар вдоль автотрассы. Это даст детям возможность безопасно и удобно добираться до школы с начала нового учебного года.

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