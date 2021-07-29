Правление Центрального банка Узбекистана на состоявшемся 29 июля заседании приняло решения сохранить основную ставку без изменений, на уровне 14%, с расширением процентного коридора до +/- 2 процентных пункта в целях обеспечения баланса между достижением прогноза инфляции на этот год и поддержкой экономической активности в условиях растущих инфляционных рисков и обострения ситуации с пандемией, сообщила пресс-службе ЦБ.

Решение было принято с учетом того, что более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономической активности и совокупного спроса, значительный рост объемов финансовых ресурсов, направляемых в экономику, повышенные инфляционными ожидания и инфляционные риски, связанные с предложением продовольствия, требуют сохранения текущих денежно-кредитных условий с внесением некоторых изменений в монетарные инструменты. говорится в сообщении.

Экономическая активность и совокупный спрос

Во II квартале продолжилось ускорение экономической активности в стране, и темпы роста в большинстве секторов достигли уровня, предшествующего пандемии.

В первой половине года ВВП вырос в реальном выражении на 6,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Такие высокие темпы роста объясняются, во-первых, эффектом низкой базы в январе-июне 2020 года, а во-вторых, поддержкой совокупного спроса за счет фискальных стимулов и кредитов в экономику.

В то же время, если темпы роста в секторах производства промышленных товаров и услуг (8,5 и 18,3% соответственно) достигли уровней периода до пандемии, то в сельском хозяйстве (1,8%) и строительстве (0,1%) не наблюдалось значительного роста показателей в связи с тем, что в 2020 году сохранялись высокие темпы роста, и как ожидается, данные показатели улучшатся во II половине года.

Рост объемов спроса в экономике, в свою очередь, отразился на росте производства потребительских товаров на 7,7% и оборота розничной торговли на 9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Кредиты коммерческих банков, заемные средства и иностранные кредитные линии были основными драйверами роста инвестиционного спроса. В первом полугодии объем нецентрализованных инвестиций в основной капитал увеличился на 15% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В целом за январь-июнь коммерческие банки выдали кредитов в 1,4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года, а остаток кредитов в экономику увеличился на 8,7% по сравнению с началом года.

Вместе с тем, повышение заработной платы в госсекторе в феврале этого года, улучшение экономической активности в частном секторе в связи с относительно стабильной ситуацией с пандемией в первом полугодии способствовали восстановлению доходов населения. В частности, рост реальных доходов населения на 10,8% в первой половине года стал одним из факторов стимулирующих потребительский спрос.

На фоне улучшения внешней конъюнктуры по основным статьям экспорта, объемы экспортной выручки и трансграничных денежных переводов за первые шесть месяцев увеличились в 1,4 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Внешняя инфляционная среда остается напряженной. В частности, с начала 2021 года уровень инфляции в основных торговых партнерах, за исключением Китая, превышает целевые показатели (таргеты) центральных банков, что приводит к повышению основных ставок и принятию действенных мер по ужесточению денежно-кредитной политики в этих странах.

Инфляция и инфляционные ожидания

По итогам июня годовая инфляция составила 10,9%, как и в мае, и на протяжении последних 4−5 месяцев формируется без значительных изменений.

В июне годовой рост цен на продукты питания составил 14,7%, и стал основным повышающим фактором общей инфляции. Следует отметить, что в этой группе не наблюдалось ожидаемого сезонного снижения цен на фрукты и овощи в мае-июле. Растущая динамика цен на продукты питания объясняется также влиянием факторов, связанных с производством, погодными условиями, уровнем урожайности, и в целом, факторами, связанными с предложением.

Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары и услуги, являющиеся стабильными компонентами инфляции, в июне составили 8,2% и 8,1% соответственно, что способствовует замедлению общей инфляции в рамках прогноза.

Уровень базовой инфляции, рассчитываемый без учета цен на фрукты и овощи, подверженных сезонным колебаниям и регулируемых цен (тарифов), в июне составил 10,2% и был ниже общего уровня инфляции.

Согласно июньскому опросу, инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев составили 16,3%, что на 0,8% выше, чем в марте текущего года. Будущая динамика ожиданий будет формироваться в большей степени в соответствии со стабилизацией цен на основные продовольственные товары и динамикой обменного курса.

Денежно-кредитные условия

Во II квартале года,в связи с высокими темпами роста объемов средств, направляемых в экономику, произошло увеличение структурного профицита ликвидности в банковской системе, а также значительное смягчение условий на межбанковском денежном рынке и в июне средневзвешенная процентная ставка снизилась до 11%.

Увеличение общей ликвидности привело к значительному снижению активности коммерческих банков на денежном рынке. В частности, во II квартале среднемесячный объем операций на денежном рынке снизился в 1,4 раза по сравнению с I кварталом.

Несмотря на снижение процентных ставок на рынке краткосрочных денежных ресурсов, ситуация на рынке долгосрочных ресурсов остается стабильной.

В частности, в июне не произошло существенного изменения процентных ставок по депозитам в национальной валюте по сравнению с маем.

Средневзвешенные процентные ставки по депозитам физических лиц в национальной валюте составили 19,5%, юридических лиц — 15,8%.

В условиях сохранения положительных реальных процентных ставок по депозитам в национальной валюте, а также текущих тенденций обменного курса в июне продолжилась динамика роста объемов срочных депозитов в национальной валюте. В частности, с начала года общий объем срочных депозитов в национальной валюте увеличился на 24,3%, в том числе срочных депозитов физических лиц в национальной валюте на 33,3%.

Процентные ставки по кредитам незначительно выросли по сравнению с началом года. При этом средневзвешенная процентная ставка по кредитам физическим лицам составила 22,2%, а по кредитам юридическим лицам — 20,8%.

В то же время, формирование реальных процентных ставок по кредитам на уровне 9−10%, а также повышение основной ставки в условиях высокой экономической и инвестиционной активности может привести к дальнейшему росту реальных процентных ставок в экономике.

Как отмечалось на предыдущем заседании правления Центрального банка, несмотря на увеличение объемов операций по регулированию краткосрочной ликвидности в банковской системе, в результате неравномерного распределения средств направляемых из централизованных источников в экономику, наблюдаются случаи отклонения процентных ставок денежного рынка за границы процентного коридора основной ставки Центрального банка. Это, в свою очередь, требует от Центрального банка внесения соответствующих изменений в инструменты денежно-кредитной политики.

В этой связи, начиная с 1 августа 2021 года:

процентный коридор основной ставки устанавливается на уровне +/- 2 процентных пункта, при этом Центральный банк будет предоставлять краткосрочные ресурсы по ставке 16% и привлекать краткосрочные ресурсы по ставке 12%;

депозитные операции Центрального банка овернайт с коммерческими банками будут осуществляются без ограничений на постоянной основе;

коэффициент усреднения обязательных резервов будет увеличен с 0,75 до 0,8;

норматив обязательного резервирования по депозитам, привлекаемым коммерческими банками в иностранной валюте, увеличивается с 14% до 18%.

Изменение нормативов обязательных резервов, в свою очередь, послужит снижению уровня долларизации экономики, считают в ЦБ.

Центральный банк будет постоянно изучать ситуацию на денежном рынке и принимать все необходимые меры для того, чтобы процентные ставки формировались в границах процентного коридора, близко к основной ставке.

Прогноз и риски

С учетом сложившихся в первом полугодии внешних и внутренних экономических условий, прогнозы макроэкономических показателей до конца 2021 года были пересмотрены.

В частности, прогноз роста реального ВВП на текущий год повышен до 5,8−6,8% (первоначальный прогноз 4,5−5,5%). Это, в свою очередь, объясняется более быстрым, чем ожидалось ростом экономической активности и совокупного спроса под влиянием фискальных стимулов, сокращением отрицательного разрыва выпуска к концу года и восстановлением темпов роста инвестиций в основной капитал.

Прогноз инфляции на 2021 год оставлен без изменений на уровне 9−10%. Данный прогноз будет достигнут за счет сохранения относительно жестких денежно-кредитных условий, внесения изменений в инструментарий денежно-кредитной политики, стабильных тенденций на валютном рынке и активизации мер по снижению воздействия немонетарных факторов с соответствующими министерствами и ведомствами.

Необходимость определенного времени для формирования пропорциональных ему объемов предложения в условиях быстрого восстановления совокупного спроса под влиянием финансовых стимулов, может оказать давление на цены.

Значительный уровень ощущаемой инфляции и инфляционных ожиданий в экономике, а также их высокая чувствительность к изменению цен на основные продукты питания могут усилить инфляционную среду, считают в ЦБ.

В условиях изменения ситуации с пандемией в ближайшие месяцы важное значение приобретает принятие мер по предотвращению резкого роста цен на медикаменты, медицинские услуги и основные продукты питания, снижению влияния карантинных ограничений на цены в отраслях общественного питания, транспорта и доставки.

Несмотря на рост импорта мясной продукции и крупного рогатого скота, сохранение динамики роста цен на мясо на внутреннем рынке требует планомерной работы по формированию стабильного предложения этой продукции за счет увеличения необходимой кормовой базы для животноводства в регионах и увеличения внутреннего производства.

Кроме того, эффективное перераспределение средств, направляемых в экономику, позволит минимизировать их влияние на цены на внутреннем рынке.

«Центральный банк будет внимательно изучать инфляционные факторы и риски, связанные с внешними и внутренними экономическими условиями, и принимать соответствующие меры по их устранению», — говорится в сообщении.

Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 9 сентября.