Президент Узбекистана 28 июля подписал закон «О судах» в новой редакции. Документ был опубликован в «Народном слове» и уже вступил в силу.

Новый закон усиливает статус судей, гарантии их независимости, требования к кандидатам на должность судьи и избираемым лицам приводятся в соответствие с международными стандартами. В документе пересматривается дисциплинарная ответственность судей, уточняются основания и порядок прекращения полномочий судей, а также обеспечивается социальная защита судей.

Так, минимальный стаж работы по юридической специальности для назначения или избрания судьей районного или городского суда теперь составляет 7 лет вместо 5, областного — 10 лет вместо 7, Верховного — 15 лет вместо 10.

Дисциплинарная ответственность судей ранее регулировалась статьей 73 закона о судах, теперь этому посвящена глава 11, состоящая из 4 статей. В них говорится, что к дисциплинарной ответственности судья может быть привлечен:

за нарушение законности при осуществлении правосудия;

за упущения в организации судебной работы вследствие небрежности или недисциплинированности;

за совершение проступка, порочащего честь и достоинство судьи и ущемляющего авторитет суда;

за нарушение требований Кодекса судейской этики.

Квалификационная коллегия судей может налагать на судью, привлеченного к дисциплинарной ответственности, одно из следующих мер дисциплинарных взысканий:

предупреждение;

выговор;

штраф в размере не более тридцати процентов среднемесячной заработной платы;

понижение квалификационного класса на одну степень;

досрочное прекращение полномочий.

Вводимая новым законом глава 12 предусматривает случаи и порядок приостановления и прекращения полномочий судьи.

Что касается материального обеспечения судей, новый закон вводит для них возможность получить служебное жилье и компенсацию за арендуемое жилое помещение.

В закон также внесена норма о том, что лица, присутствующие в зале судебного заседания, и представители СМИ могут проводить в зале судебного заседания фотосъемку, видео- и аудиозапись в порядке, установленном законом, однако сам порядок в данном законе не описывается.