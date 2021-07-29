В хокимияте Зангиатинского района Ташкентской области ответили на репортаж издания Rost24, где сообщается, что после церемонии открытия детской площадки в махалле «Ибрат» и отъезда журналистов организаторы собрали постеленный искусственный газон.

В материале говорится, что эти действия были совершены на глазах детей. По данным сайта, площадка была построена районным хокимиятом, Национальной гвардией и компанией Enter Engineering.

Кадр из репортажа «Узбекистан 24».

В пресс-службе хокимията района сообщили, что «спустя месяц с лишним после открытия площадки из-за жаркой погоды постеленный здесь газон пришёл в непригодное состояние». По этой причине он был собран для замены. Новое покрытие будет постелено до 1 августа.

В администрации заявили, что махалля «Ибрат» «преобразовывается совместными усилиями хокимията и Национальной гвардии». До настоящего времени в махалле не было детской площадки. Её построили и сдали в короткие сроки по инициативе Нацгвардии, говорится в комментарии.