Президент США Джо Байден 28 июля встретился в Белом доме с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

«Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединённые Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека», — написал Джо Байден в Twitter, опубликовав также фотографию их разговора.

Светлана Тихановская, в свою очередь, поблагодарила президента США за «мощный знак солидарности с миллионами бесстрашных белорусов, мирно борющихся за свою свободу» и сообщила, что призвала Джо Байдена помочь сделать Беларусь «успешным примером ненасильственного перехода к демократии».

В рамках своей поездки по США Тихановская также провела встречи с госсекретарём Энтони Блинкеном, советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, главой USAID Самантой Пауэр и представителями белорусской диаспоры.

Ранее в июне власти США, Евросоюза, Канады и Британии расширили санкции против Беларуси в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича.