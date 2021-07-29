Президент США Джо Байден 28 июля встретился в Белом доме с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
«Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединённые Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека», — написал Джо Байден в Twitter, опубликовав также фотографию их разговора.
Светлана Тихановская, в свою очередь, поблагодарила президента США за «мощный знак солидарности с миллионами бесстрашных белорусов, мирно борющихся за свою свободу» и сообщила, что призвала Джо Байдена помочь сделать Беларусь «успешным примером ненасильственного перехода к демократии».
В рамках своей поездки по США Тихановская также провела встречи с госсекретарём Энтони Блинкеном, советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, главой USAID Самантой Пауэр и представителями белорусской диаспоры.
Ранее в июне власти США, Евросоюза, Канады и Британии расширили санкции против Беларуси в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Александр Македонский
Ага, былые и пушистые США, уже на Украине продвинули демократию. Получили неонацизм..
Albert Sharafutdinov
Читаю реакцию самозванца-"Президенты встречаются с президентами. Байден — он мужик, хозяйственник. Разногласия есть у нас, но не такие, чтобы он с этой бабой лобызался. Я точно скажу, он не опустится так. Голограмма чистая, провокация"