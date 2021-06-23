Евросоюз, США, Канада и Британия одновременно ввели новые санкции против Беларуси в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича, сообщает BBC Русская служба.

В совместном заявлении страны осудили режим Александра Лукашенко за нарушения прав человека и международных норм.

«Мы призываем режим положить конец репрессивным действиям против собственного народа. Мы разочарованы тем, что режим решил отказаться от соблюдения своих обязательств в области прав человека, уважения демократических принципов и взаимодействия с международным сообществом. Мы также едины в обращении к режиму Лукашенко с призывом в полной мере сотрудничать с международными расследованиями событий 23 мая; немедленно освободить всех политических заключённых; выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); и начать всеобъемлющий и подлинный политический диалог между властями и представителями демократической оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ», — говорится в заявлении.

Санкции Евросоюза затронут ключевые секторы экономики Беларуси, включая экспорт калийных удобрений, нефти и нефтехимических продуктов, а также табачную промышленность и финансовый сектор.

Совет министров ЕС утвердил постановление о внесении в санкционный список 86 компаний и физических лиц: новые ограничения включают замораживание активов и запрет на выдачу виз. Имена и названия компаний будут опубликованы позже.

Министерство финансов США объявило, что вносит в санкционный список ещё 16 белорусских чиновников и силовиков и пять учреждений: КГБ Беларуси, минский изолятор на Окрестина, внутренние войска МВД, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и УВД Брестской области.

Среди 16 персон, попавших под санкции США, — пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, генпрокурор Андрей Швед и другие.

Великобритания и Канада также объявила, что параллельно с союзниками расширяют свой санкционный список белорусских персон и учреждений.