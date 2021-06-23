Евросоюз, США, Канада и Британия одновременно ввели новые санкции против Беларуси в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича, сообщает BBC Русская служба.
В совместном заявлении страны осудили режим Александра Лукашенко за нарушения прав человека и международных норм.
«Мы призываем режим положить конец репрессивным действиям против собственного народа. Мы разочарованы тем, что режим решил отказаться от соблюдения своих обязательств в области прав человека, уважения демократических принципов и взаимодействия с международным сообществом. Мы также едины в обращении к режиму Лукашенко с призывом в полной мере сотрудничать с международными расследованиями событий 23 мая; немедленно освободить всех политических заключённых; выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); и начать всеобъемлющий и подлинный политический диалог между властями и представителями демократической оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ», — говорится в заявлении.
Санкции Евросоюза затронут ключевые секторы экономики Беларуси, включая экспорт калийных удобрений, нефти и нефтехимических продуктов, а также табачную промышленность и финансовый сектор.
Совет министров ЕС утвердил постановление о внесении в санкционный список 86 компаний и физических лиц: новые ограничения включают замораживание активов и запрет на выдачу виз. Имена и названия компаний будут опубликованы позже.
Министерство финансов США объявило, что вносит в санкционный список ещё 16 белорусских чиновников и силовиков и пять учреждений: КГБ Беларуси, минский изолятор на Окрестина, внутренние войска МВД, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и УВД Брестской области.
Среди 16 персон, попавших под санкции США, — пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, генпрокурор Андрей Швед и другие.
Великобритания и Канада также объявила, что параллельно с союзниками расширяют свой санкционный список белорусских персон и учреждений.
Слава
Жаль Белоруссию, ярчайший пример как людям просто промыли голову моментально и теперь они ненавидят собственный флаг. А началось все с утки про поддержку Лукашенко в 3%. Просто поразительно. В этой стране буквально население поменялось. Люди которые ценили спокойствие и тишину, союз с Россией и почти полное отсутствие национализма, почему-то резко переметнулась в группу “Беларусь цэ Европа“ и вытащили из морга флаг белорусских коллаборационистов. И люди переориентировались меньше чем за год с России на Польшу..
Катя Кисова
Молодцы, так и надо поступать с диктаторами, душить их санкциями.
тарас ильенко
А Батька кушает, да ест!