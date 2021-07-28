В пятый день Олимпийских игр в Токио выступили четыре представителя Узбекистана.

Дзюдо. Здесь Давлат Бобонов (-90 кг) завоевал бронзовую медаль Игр, которая стала второй в копилке сборной Узбекистана. Дзюдоист поочерёдно одолел итальянца Николаса Мунгая и Кежау Нхабали из Украины. В четвертьфинале он уступил грузину Лаше Бекаури и перешёл в утешительный этап, где взял вверх над испанцем Николозом Шеразадишвили. В борьбе за медаль представитель Узбекистана одержал чистую победу (иппон) над Михаилом Зганка из Турции.





В этот день свои поединки провела и Гулноза Матниязова (-70 кг), которая в 1/16 победила Демоса Мемнелуму из Чада. В следующем этапе спортсменка проиграла Санне ван Дийке из Нидерландов. Несмотря на завершение одиночных состязаний Матниязова выступит в командном микст-направлении.

Бокс. В пятый день Олимпиады также выступили двое боксёров. Первым на ринг против ирландца Курта Уокера вышел действующий чемпион мира Миразизбек Мирзахалилов (-57 кг), который решением судей потерпел поражение — 1:4.

Свой второй бой в Играх провёл Дилшод Рузметов, который в борьбе за четвертьфинал проиграл боксёру из Азербайджана Альфонсо Домингесу — 4:1.

На момент публикации Узбекистан имеет уже две медали (золотая и бронзовая) и занимает в турнирной таблице 25 место.