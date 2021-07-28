Дзюдоист Давлат Бобонов (-90 кг) завоевал «бронзу» летних Олимпийских игр в Токио, которая стала второй медалью в копилке сборной Узбекистана.

В поединке 1/16 финала узбекский дзюдоист одолел итальянца Николаса Мунгая, в следующем раунде победил Кежау Нхабали из Украины. В четвертьфинале Давлат Бобонов уступил грузинскому дзюдоисту Лаше Бекаури, но сохранил шансы побороться за бронзовую медаль.

В утешительном этапе Бобонов взял вверх над испанским атлетом грузинского происхождения Николозом Шеразадишвили, которому проиграл в финале чемпионата мира 2021 года. В решающей схватке за медаль узбекский дзюдоист одержал чистую победу (иппон) над Михаилом Зганка из Турции.

На момент публикации Узбекистан имеет уже две медали (золотая и бронзовая) и занимает в турнирной таблице 24 место.