Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в пятницу призвал узбекистанцев вакцинироваться от коронавируса. Видео с собрания опубликовал пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«Мы должны быть очень осторожными. Пандемия ещё раз показывает, на что способна. Этот невидимый враг ведёт с нами большую схватку. Поэтому вакцинация, вакцинация и ещё раз вакцинация», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что Узбекистан «с большими усилиями завозит вакцины». По его словам, 4 августа страна получит ещё 3 миллиона доз вакцины из США. Предположительно это будет Moderna — о планах поставки этой вакцины сообщалось ранее.

«У нас сейчас есть 2,5 миллиона доз, но наши люди не доверяют вакцине. Среди наших людей большие потери. Я ещё раз обращаюсь к нашему народу и призываю к порядку, дисциплине и вниманию к своему здоровью. Не будьте равнодушными. Невидимый враг среди нас. Как вы видите, наши больницы опять переполнены. В своё время мы всё закрыли, вы об этом знаете. Текущая пандемия оказалась очень тяжелой, никто не знает, когда она закончится и что будет дальше», — сказал он.

Напомним, в Узбекистане вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан старше 18 лет: сотрудники торговых и сервисных объектов, спортивных школ, культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха, военнослужащие, работники общепита и другие.

По данным Минздрава на 21 июля, число прошедших полный курс вакцинации от коронавируса составляет чуть более 1 миллиона человек. Всего в стране применено 5,8 миллиона доз вакцин, из них первую дозу получило 3,7 миллиона человек, вторую — 1,56 миллиона, третью — 585,9 тысячи.