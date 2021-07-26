В третий день Олимпийских игр в Токио в составе сборной Узбекистана выступили семь спортсменов.

Бокс. Чемпион Олимпийских игр Рио-2016 Шахобиддин Зоиров (-52 кг) начал защиту титула с победы над Батуханом Чифтчи из Турции — 5:0. Следующий бой уроженец Бухары проведёт против Давида де Пина из Кабо-Верде.

Шахобиддин Зоиров.

В этот день свой поединок также провёл Фанат Кахрамонов (-75 кг), который превзошёл Гиорги Харабадзе из Грузии со счётом 5:0. Следующий поединок он проведёт против вице-чемпиона мира Аманкула Абилхана из Казахстана.

Таэквондо. В бою за выход в четвертьфинал Никита Рафалович (-80 кг) победил доминиканца Мойсеса Эрнандеса с итоговым счётом 17:7. Дальше таэквондист из Узбекистана одолел победителя двух последних чемпионатов мира Милада Беги из Азербайджана — 12:1. В полуфинале Рафалович уступил иорданцу Салеху Элшарабати со счётом 13:11, а в бою за бронзовую медаль проиграл хорвату Тони Канаету — 24:18.

«Золото» Олимпиады завоевал российский таэквондист Максим Храмцов.

Никита Рафалович.

Нигора Турсункулова (-67 кг) в 1/8 финала турнира уступила представительнице Китая Чжан Менюнь. В случае выхода последней в финал у Турсункуловой появились бы шансы побороться за «бронзу», но китаянка завершила турнир в полуфинале.

Тяжёлая атлетика. В этой дисциплине на третий день Олимпиады честь Узбекистана защищала только Муаттар Набиева (-55 кг). В рывке спортсменка подняла 98 кг и установила олимпийский рекорд, но из-за не самого лучшего результата в толчке (114 кг) она стала четвёртой с общим результатом 212 кг.

Золотую медаль завоевала филиппинская тяжелоатлетка Хидилин Диас. Она победила с олимпийским рекордом — 224 кг (97 кг в рывке + 127 кг в толчке, олимпийский рекорд). Второй стала Ляо Цююнь — 223 кг (97+126). Бронзу завоевала Зульфия Чиншанло из Казахстана — 213 кг (90+123).

Муаттар Набиева.

Дзюдо. Первую победу Узбекистану в этой дисциплине принёс Хикматиллох Тураев (-73 кг). В 1/8 финала он взял вверх над немцем Игорем Вандтке. В четвертьфинале узбекистанец уступил южнокорейцу Ан Чанг Риму и завершил выступления в Токио.

Фехтование. В 1/32 финала саблистка Зайнаб Дайибекова победила представительницу Японии Чику Аоки — 15:9. В следующих этапах уроженка Нукуса одолела Яци Шао из Китая — 15:10 и Юн Джи-су из Южной Кореи — 15:12. В четвертьфинале Дайибекова проиграла спортсменке из Венгрии Анне Мартон — 15:11.

Зайнаб Дайибекова (справа).

Узбекистан на момент публикации занимает 19-е место в турнирной таблице с одной золотой медалью.