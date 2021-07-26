Министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов на своей странице в Twitter (доступ к соцсети ограничен с начала июля) высказался о недавно запущенном портале «Открытый бюджет» и призвал граждан активнее использовать его раздел «Инициативный бюджет».

По его словам, прозрачность является одним из основных факторов, способствующих продвижению реформ. Портал «Открытый бюджет» в новой интерпретации служит не только усилению парламентского и общественного контроля над расходованием бюджетных средств, но и повышению в этом процессе участия граждан, считает глава Минфина.

Министр выразил надежду, что портал окажет поддержку и в реализации гражданских инициатив, направленных на решение в регионах благотворительных и актуальных вопросов.

«Молодёжь, активисты! Какие у вас есть предложения по благоустройству города или махалли, в которых вы проживаете? Ваши предложения поддерживают друзья и соседи? Реализуйте свой проект через „Инициативный бюджет“!», — написал Тимур Ишметов.

Он указал, что к настоящему моменту в портал уже поступили свыше 8000 обращений, на решение которых направляется более 157 млрд сумов.

«В вопросе, требующего решения, важны ваши голоса и предложения. Поделюсь одним примером — жители махалли „Дустлик“ в Гулистанском районе Сырдарьинской области страдали от нехватки воды. Актив махалли оставил на портале свою инициативу, и это предложение собрало больше всего голосов. За счёт выделенных из государственного бюджета средств обеспечено водоснабжение», — сказал министр.

Портал «Открытый бюджет» Министерства финансов, где публикуется информация о государственном бюджете и долге, был запущен 9 июля. На сайте, работающем в тестовом режиме, имеется раздел «Инициативный бюджет». «Газета.uz» приводила подробную инструкцию принятия участия в распределении бюджета.