Министерство туризма и спорта опубликовало расписание выступлений представителей Узбекистана на летних Олимпийских играх в Токио-2020 25 июля (указано ташкентское время).

Во второй день турнира выступят ещё 11 спортсменов.

Расписание. День 2

Вид спортаДисциплинаФИОВремя проведения
ВелоспортГрупповая гонкаОльга Забелинская09:00
Спортивная гимнастикаОпорный прыжок, квалификацияОксана Чусовитина13:05
Дзюдо
до 66 кг, 1/16 финала
Сардор Нуриллаев — Денис Виеру (Молдавия)
07:07
до 52 кг, 1/16 финалаДиёра Келдиёрова — Сосорбарам Лхагвасурэн (Монголия)

Академическая греблядвойка парная, борьба за выход в полуфиналШахбоз Холмирзаев, Собир Сафаролиев05:00−09:30
Боксдо 51 кг, 1/16 финалаТурсуной Рахимова — Сандра Драбик (Польша)
07:00
до 63 кг, 1/16 финала
Эльнур Абдураимов — Баатарсухийн Чинзориг (Монголия)07:30
до 81 кг, 1/16 финалаДилшод Рузметов — Эммет Бреннан (Ирландия)
16:42
Таэквондодо 68 кг, квалификация
Улугбек Рашитов — Сейду Фофана (Мали)
06:14
Тяжелая атлетикадо 67 кгАдхамджон Эргашев
15:50