Министерство туризма и спорта опубликовало расписание выступлений представителей Узбекистана на летних Олимпийских играх в Токио-2020 25 июля (указано ташкентское время).
Во второй день турнира выступят ещё 11 спортсменов.
Расписание. День 2
|Вид спорта
|Дисциплина
|ФИО
|Время проведения
|Велоспорт
|Групповая гонка
|Ольга Забелинская
|09:00
|Спортивная гимнастика
|Опорный прыжок, квалификация
|Оксана Чусовитина
|13:05
|Дзюдо
|до 66 кг, 1/16 финала
|Сардор Нуриллаев — Денис Виеру (Молдавия)
|07:07
|до 52 кг, 1/16 финала
|Диёра Келдиёрова — Сосорбарам Лхагвасурэн (Монголия)
|Академическая гребля
|двойка парная, борьба за выход в полуфинал
|Шахбоз Холмирзаев, Собир Сафаролиев
|05:00−09:30
|Бокс
|до 51 кг, 1/16 финала
|Турсуной Рахимова — Сандра Драбик (Польша)
|07:00
|до 63 кг, 1/16 финала
|Эльнур Абдураимов — Баатарсухийн Чинзориг (Монголия)
|07:30
|до 81 кг, 1/16 финала
|Дилшод Рузметов — Эммет Бреннан (Ирландия)
|16:42
|Таэквондо
|до 68 кг, квалификация
|Улугбек Рашитов — Сейду Фофана (Мали)
|06:14
|Тяжелая атлетика
|до 67 кг
|Адхамджон Эргашев
|15:50