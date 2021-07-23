23 июля по Узбекистану будет наблюдаться умеренно жаркая погода. К середине дня воздух прогреется до +37…+40 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — местами до +41…+43 градусов, сообщает Узгидромет.

По большей части территории страны будет безоблачно. Лишь в отдельных горных районах Ферганской области во второй половине дня ожидается увеличение облачности, возможен кратковременный дождь и гроза.

24−26 июля ожидается нарастание жары, вызванное усилением выноса знойного воздуха с районов Ирана. Температура воздуха в эти дни будет на 4−6 градусов выше климатической нормы, отмечают синоптики.

В дневные часы воздух будет прогреваться до +41…+44 градусов, по югу и пустынной зоне — местами до +45…+46 градусов.

Временами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, возможны порывы до 25−30 м/с, местами с пыльной бурей.

По всей стране в эти дни будет малооблачно.