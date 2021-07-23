На канале Vaksinauz Министерства инновационного развития опубликован список пунктов вакцинации от коронавируса по всему Узбекистану.

Отметим, что в списке приводятся только медицинские учреждения — центральные и семейные поликлиники и специализированные медицинские центры. Ранее сообщалось об открытии в Ташкенте дополнительных пунктов вакцинации на территории рынков, супермаркетов, школ и махаллей, однако в новом списке они не указаны.

По состоянию на 22 июля в Узбекистане было использовано 5 945 130 доз различных вакцин против коронавируса. Первую фазу вакцинирования прошли 3 779 709 человек, вторую — 1 572 483, третью — 592 938.

Пункты вакцинации по Узбекистану