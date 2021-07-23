Постановлением правительства от 23 июля на первого заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садыка Салиховича Сафаева возложено исполнение обязанностей ректора Университета мировой экономики и дипломатии. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Садык Сафаев (1954 г. р.) является выпускником Ташкентского государственного университета (1976). В 1990—1992 годах проходил стажировку в Гарвардском университете, работал в Академии наук и Аппарате президента Узбекистана. С февраля по июль 1993 года возглавлял Министерство иностранных дел. В 1993—1996 годах был послом Узбекистана в Германии, по совместительству — в Нидерландах и Австрии, с 1996—2001 годы был послом Узбекистана в США, по совместительству — в Канаде.

С 2001 по 2003 годы занимал должность замминистра иностранных дел, специального представителя президента Узбекистана в Афганистане. В марте 2003 года вновь стал главой МИД Узбекистана, работал на этой должности до февраля 2005-го. С февраля по ноябрь 2005 года был ректором Университета мировой экономики и дипломатии. С 2005 года — член Сената Олий Мажлиса. В декабре 2016 года стал первым зампредседателя верхней палаты парламента, в январе 2020 года переизбран на эту должность.

Прежний ректор УМЭД Комилжон Каримов был ранее назначен первым заместителем Министра высшего и среднего специального образования.