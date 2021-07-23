Проект Кирилла Альтмана Alter Ego опубликовал фильм о заводе SamAuto — производителе автобусов, грузовых и спецавтомобилей, а также пикапов ISUZU D-

Max.

16 марта 2021 года завод SamAuto отметил свое 22-летие.

Производство начинается с металлического листа. Весь кузов, как для автобуса, так и для грузовика, изготавливается на заводе. Локализована кабина грузовика.

На заводе производятся три типа кабин. Освоено более 40 видов кузовов различного назначения: от простых фургонов до пожарной, вакуумной машины и прочего.

В общей сложности модельный ряд насчитывает более 80 единиц, в том числе пикапы ISUZU D-Max. Завод не стоит на месте и ведет инженерные разработки для перехода на следующий этап освоения современных моделей транспортных средств и повышения уровня локализации.

На каждой производственной линии есть посты контроля качества. На следующую линию техника переходит только после получения зеленой карты.





На заводе используется катафорезное грунтование. Эта технология, в отличие от обычного метода грунтования, повышает устойчивость кузова транспортного средства к коррозии в несколько раз.

По отзывам покупателей, автомобили, которые были произведены на заводе в 2007 году, к сегодняшнему дню проехали около 2 млн км без капитального ремонта. Это и отличает продукцию SamAuto от импортированной.

В собственную разработку — автобус SAZ LE 60 — за восемь лет было внесено более 200 изменений. Это было сделано, чтобы усовершенствовать модель, сделать ее удобнее для эксплуататоров, самих пассажиров, а также для удовлетворения требований зарубежных рынков (экологический стандарт, адаптация к различным климатическим условиям и прочее). SamAuto имеет патент на этот автобус.

Автобус SAZ LE 60 набирает оборот на экспортных рынках: только в Казахстан экспортировано около 300 единиц этой модели, получен заказ еще на 200 единиц. С июня начато производство этого автобуса в Казахстане.

Численность всего предприятия — 1350 человек, в цеху работает более 700 специалистов.

В 2021 году перед заводом SamAuto стоит задача разработать более 25 видов кузовов для полного перехода на использование шасси нового поколения 700P — это двигатели экологического класса Евро-3, Евро-4, Евро-5.

Больше информации о полной линии производства, подрядчиках, результатах испытаний, а также кадры краш-теста и разработки конструкторского бюро можно увидеть в фильме.

На правах рекламы.