Развивающаяся компания Namuna Development хоть и появилась на строительном рынке сравнительно недавно, уже успела зарекомендовать себя как застройщик нового поколения. Ее позиционирование «образ жизни, образ городов» говорит само за себя: девелопер не просто строит здания, а создает внешнюю атмосферу квартала и новый стиль жизни.

Первый проект от компании Namuna Development — это жилой квартал Nur, отличительными чертами которого являются многофункциональность, использование инновационных технологий в строительстве и формирование культуры городской жизни.

В проектировании и благоустройстве квартала добрососедства применяется большой опыт как международных, так отечественных специалистов.





Удобное расположение ЖК Nur обеспечивает доступ к развитой инфраструктуре вокруг:

большое количество учебных и медицинских учреждений;

Алайский рынок и новые супермаркеты;

банки и бизнес-центры;

крупные парки — Central Park и Ecopark;

удобная транспортная развязка, объединяющая квартал с главными автомагистралями города.

Территория жилого квартала полностью обустроена для продуктивного времяпровождения жильцов. Двор оснащен четырьмя игровыми площадками для детей разных возрастов, парком для домашних животных, зеленой зоной и зоной с фонтаном для прогулок, а также спортивными площадками и беговой дорожкой для любителей активного образа жизни.

Все здания ЖК Nur построены с использованием немецкой технологии Motus от компании Vollert. Сэндвич-панели представляют собой специальный продукт из серии готовых бетонных изделий фасадных элементов. Подвижность бетонных плит гарантирует безопасность жильцов по всей территории при подземных толчках, характерных для ташкентского региона.





932 квартиры, объединенные в 30 домов, созданы для обеспечения комфортной жизни каждой семьи. Ключевой особенностью ЖК Nur является сдача всех квартир «под ключ» уже с готовым ремонтом и проектированием.

Квартал добрососедства предлагает множество вариантов планировок с грамотным распределением и адаптацией пространства к потребностям и желаниям резидентов. Изюминкой среди двух-, трех-, четырехкомнатных квартир является двухуровневая квартира дуплекс. В ней которой открывается роскошный вид на столицу.

Мансарда на крыше и открытая терраса с зелеными растениями предназначены для комфортного отдыха на свежем воздухе. Панорамные окна Salamander, установленные в каждой квартире, дают резидентам возможность любоваться прекрасным видом окрестностей. Благодаря такому остеклению увеличивается обзорность из помещения. Солнечный свет наполняет все комнаты.

Внутренняя часть домов также разработана для обеспечения комфорта жильцов — это потрясающее предложение, которое дает возможность работать и отдыхать, не выходя из дома. Мини-кинотеатр, спа-салон, библиотека, фитнес-зал, офисная зона, киберзона, детская комната с игрушками — все они оборудованы с применением современных технологий.

Особое внимание уделено паркингу в жилом квартале. Предусмотрено 300 наземных и более 1200 подземных мест для автомобилей резидентов и их гостей. Автостоянки в ЖК Nur оснащены новым оборудованием, в том числе зарядкой для электромобилей.





Компания Namuna Development проводит акцию «Кешбэк» и возвращает клиентам 4% от всей стоимости квартиры. Каждый, кто приобрел апартаменты при 100-процентной оплате, получает обратно часть вложенных средств, а именно 4% кешбэка. На них можно купить бытовую технику и электронику для своего будущего дома. Вся продукция предоставляется сетью магазинов Texnomart.





Акция действует с 23 июля и распространяется только на 20 квартир.

Окончание постройки всего ЖК Nur запланировано на конец 2023 года.

На данный момент у каждого есть возможность ощутить атмосферу своего будущего дома, посетив офис продаж и шоурум.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Лашкарбеги, 1.

Ориентир: станция метро «Хамида Алимджана», Xalq Bank.

Call-center: (+998) 78−777−00−77.

Сайт: namunadevelopment.uz

Instagram: @namunadevelopment

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