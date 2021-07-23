День выборов президента Узбекистана назначен на 24 октября. Решение об этом в пятницу приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК), сообщает корреспондент «Газеты.uz».

23 июля объявлен старт избирательной кампании и утверждена программа основных мероприятий по выборам.

Зайниддин Низамходжаев.

Председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев подчеркнул, что «президентские выборы будут проведены на основе нового национального избирательного законодательства, соответствующего общепризнанным международным стандартам, а также демократических принципов — открыто и гласно».

По его словам, на сегодняшний день почти 21 миллион человек включены в единый электронный список избирателей.

Ранее ЦИК утвердил смету расходов на октябрьские выборы президента Узбекистана в размере 300 млрд сумов. Каждая партия на проведение предвыборных мероприятий получит по 15,4 млрд сумов, а кандидаты — по 3 млрд сумов.

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