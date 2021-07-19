В Ташкенте и Ташкентской области задержаны граждане, обещавшие поступление в Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, в Учтепинском районе столицы сотрудники отделов департамента и СГБ задержали тренера спортивного клуба Ташкентского государственного аграрного университета, который, вступив в сговор с другими, обещал гражданину Ш. поступление в физкультурный университет. За это он хотел получить 4200 долларов.

В другом случае преподаватель-стажёр этого же вуза И. Б. пообещал гражданину Р. поступление в университет физкультуры и спорта и потребовал за это 7000 долларов. Он был задержан сотрудниками Чиназского районного отдела департамента при получении 3500 долларов в качестве аванса.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса, ведётся следствие.