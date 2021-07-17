Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана объявило о переносе даты проведения предварительного отбора и вступительных экзаменов в академические лицеи страны.

«С учётом решения Республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом о временном приостановлении массовых мероприятий на открытых и закрытых территориях, а также эпидемиологической обстановки отборочные экзамены в лицеи планируется провести в первой половине сентября», — уточнили в Минвузе. О точной дате проведения испытаний будет сообщено дополнительно.

Проведение массовых мероприятий, в том числе, концертов, фестивалей, театральных программ, было приостановлено в Узбекистане с 5 июля. Спортивные мероприятия разрешено проводить без зрителей.