Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что для урегулирования афганского конфликта необходимо участие стран-соседей Афганистана, включая Турции. Об этом он заявил 15 июля на брифинге в Ташкента, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По словам пакистанского лидера, во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым стороны детально обсудили политическую ситуацию в Афганистане.

«Мы как соседи Афганистана обеспокоены этим вопросом. Братский народ Афганистана страдает от войн последние 40 лет… Для достижения мира в Афганистане необходимо мирное политическое урегулирование [конфликта]. Мы это обсудили подробно. Мы также считаем, что соседи Афганистана — Узбекистан, Таджикистан, Иран, Пакистан и даже Турция — мы приложим усилия, чтобы способствовать мирному процессу в Афганистане», — сказал он.

Имрах Хан выразил надежду, что по этому вопросу сначала встретятся министры иностранных дел стран. «Потом мы постараемся организовать саммит [глав государств], чтобы мы могли остановить то, что похоже на гражданскую войну», — сказал премьер.

Президент Шавкат Мирзиёев во время брифинга для СМИ сообщил, что Узбекистан и Пакистан разделяют единую цель — достичь скорейшего установления мира и стабильности на афганской земле.

Ещё 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности сохранить ограниченный контингент в кабульском аэропорту имени Хамида Карзая, если США обеспечат финансовую и политическую поддержку. Турки задействованы там с 2013 года.

Движение «Талибан» расценило это как продолжение оккупации и потребовало от турецких войск покинуть территорию Афганистана, пригрозив им атаками.

14 июля государства-члены Шанхайской организации сотрудничества выступили за единый и демократический Афганистан и призвали стороны конфликта в стране воздержаться от применения силы.

Советник президента США Элизабет Шервуд-Рэндалл на встрече в Ташкенте заявила, что США продолжат поддерживать переговоры по миру в Афганистане, а также оказывать содействие афганским силам обороны.