Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за единый и демократический Афганистан, говорится в совместном заявлении глав министерств иностранных дел стран-участниц ШОС, принятом по итогам их встречи в Таджикистане.

В заявлении подчеркивается, что достижение мира и стабильности в этой стране «является одним из главных факторов обеспечения безопасности в регионе ШОС».

«Настоятельно призываем все стороны, вовлеченные в конфликт в Афганистане, воздержаться от применения силы и действий, способных привести к дестабилизации и непредсказуемым последствиям в районах границ Афганистана с государствами-членами ШОС», — говорится в документе.

«Государства-члены ШОС подтверждают готовность и далее развивать сотрудничество с Афганистаном в борьбе с вызовами и угрозами безопасности в регионе, прежде всего с терроризмом и наркопреступностью во всех их формах и проявлениях, совместно противостоять „двойным стандартам“ в решении этих задач», — отметили министры иностранных дел стран организации.

Участники ШОС также подтвердили свою позицию о безальтернативности урегулирования конфликта в Афганистане путем политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев.

Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества прошел 13−14 июля в Душанбе. В нем приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.