Советник президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл приняла участие в очередной встрече формата «Страны Центральной Азии — США» (С5+1) в Ташкенте 15 июля.

«В рамках форума C5+1 мы можем делать больше совместно, чем поодиночке или на двусторонней основе. Такой подход находится в центре видения президента [Джо] Байдена. Вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, — от пандемии COVID-19 до изменения климата и международного терроризма, — слишком велики, чтобы их могла решить одна страна самостоятельно», — подчеркнула Элизабет Шервуд-Рэндалл.

Советник американского президента напомнила, что в конце августа военная миссия США в Афганистане завершится спустя 20 лет. «Мы будем переходить на новый уровень отношений. Как дал понять президент Байден, в то время как наши солдаты возвращаются домой, наша приверженность афганскому правительству и афганскому народу остаётся сильной», — добавила она.

«Мы продолжим оказывать содействие в сфере безопасности афганским национальным силам обороны, а также помощь в сфере развития и гуманитарную помощь. Мы продолжим агрессивные действия против террористических групп, угрожающих Соединённым Штатам и безопасности наших союзников и партнёров, включая ваши страны», — заявила Элизабет Шервуд-Рэндалл.

«Мы также продолжим поддерживать переговоры для достижения политического решения, которое принесёт афганскому народу мир, который он заслуживает, и построения более сильной региональной и международной базы поддержки для будущего Афганистана. Это работа, которую мы должны делать вместе для людей Афганистана и нашей коллективной безопасности», — сказала она.

Кроме того, по словам советника президента США, страна сейчас разворачивает агрессивную кампанию для ускорения распространения вакцин во всём мире. «Мы заявили о выделении 500 миллионов доз программе COVAX, и вакцина прибудет в том числе в этот регион», — добавила она.