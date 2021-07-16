В Узбекистан из Азербайджана доставлена партия вакцины от коронавируса AstraZeneca в объёме 50 тысяч доз, сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в стране.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе организации, полученная при содействии посольства Азербайджана вакцина является не индийским аналогом (Covishield), а продукцией самой британско-шведской компании. Азербайджан закупил её на собственные средства через программу COVAX. Таким образом, отметили в организации, Азербайджан откликнулся на призыв ЮНИСЕФ пожертвовать дозы вакцин от COVID-19 другим странам.

«Без спешного обеспечения справедливого и равного доступа к поставкам вакцин мир будет по-прежнему подвергаться риску смертельных мутаций вируса COVID 19», — говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

Узбекистан получил первую партию вакцины AstraZeneca (Covishield) в объёме 660 тысяч доз в марте этого года. Следующая поставка препарата ожидалась в июне.

Несколько дней назад депутат Дониёр Ганиев сообщил, что в ближайшие месяцы Узбекистан получит почти 5 миллионов доз разных вакцины, в том числе, в рамках программы COVAX (AstraZeneca или Moderna).

За последние четыре месяца без учёта вновь прибывшей партии Узбекистан получил 7,53 миллиона доз вакцин — китайско-узбекскую ZF-UZ-VAC2001 (6,5 миллиона), AstraZeneca (660 тысяч) и «Спутник V» (370 тысяч). По данным Министерства здравоохранения, на 15 июля в стране использовано 5,39 миллиона доз вакцины.