Денежные переводы с карты на карту стали неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Оплатить товар или услугу, поделиться финансовыми благами с близкими и друзьями — едва ли не каждый день люди проводят это нехитрое действие. Но не все задумываются, сколько денег незримо уходит на оплату услуги перевода и сколько может накопиться таких «мелочей» в месяц.





Несмотря на то, что приложение Apelsin выгодно использовать благодаря низкому проценту за перевод средств, до конца июля можно воспользоваться еще более выгодной акцией: процент за переводы между картами составляет максимум 0,35%. В случае, если перевод осуществляется на карту «Капиталбанка», комиссия составит всего 0,25%.





Например, при переводе 3 млн сумов пользователь потратит помимо самого перевода не более 10500 сумов. В случае больших сумм экономия будет более существенной. В итоге средняя экономия с использованием Apelsin составит 65−75% по сравнению с большинством других платежных приложений.

Помимо возможности оплаты любых услуг в приложении Apelsin популярна опция оплаты договоров — достаточно только реквизитов юридического лица. Перечислять средства можно с карты любого банка с низкими процентами за перевод.





Также Apelsin дарит приятные подарки и бонусы своим пользователям — абонентам Ucell, Uzmobile и UMS. Для новых пользователей, впервые зарегистрировавшихся в приложении, действует приятный welcome-бонус в виде интернет-пакета. Постоянным клиентам дарятся специальные бонусы «апельсинки» за пополнение баланса своего телефона. Их можно накапливать, а затем обменивать на интернет-пакеты вашего сотового оператора.

Еще одна грандиозная новость — розыгрыш невероятных призов от Apelsin. Разыгрываются 10 Apple iPhone 12, 10 телевизоров, 20 пауэр-бэнков, 20 беспроводных наушников, 20 браслетов Mi Band 6.





Чтобы стать участниками розыгрыша, необходимо всего лишь совершить перевод на сумму от 10 тысяч сумов на карты Humo или Uzcard.

Розыгрыш продлится четыре недели, а каждую неделю будут разыгрываться разные подарки.

Подробную информацию о розыгрыше можно получить по ссылке.

Изучив широкие возможности приложения Apelsin, можно пользоваться подарками и бонусами.

Скачать приложение можно по ссылке.

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