14 июля в возрасте 76 лет скончался основатель Каракульской школы математики, педагог Тухтамурод Муртазаевич Жумаев, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

Тухтамурод Жумаев родился в 1945 году в Бухарской области. В 1967 году окончил Бухарский государственный педагогический институт (нынешний Бухарский государственный университет). Работал учителем, заместителем директора, директором.

В Каракульской области руководил специализированной школой-интернатом для одарённых детей №1, а также Каракульским академическим лицеем №3 при Бухарском государственном университете. Тухтамурод Жумаев считается основателем Каракульской школы математики, где обучались талантливые дети из отдалённых регионов. Ежегодно в вузы поступали 90−95% выпускников лицея, в общей сложности более 3000 его учеников стали студентами республиканских и зарубежных вузов, около 30 из них — призёрами международных олимпиад по математике.

За время работы Тухтамуроду Жумаеву удалось внедрить в практику передовые методы обучения математике, создать несколько учебных пособий. В 1999 году стал членом Общества математиков Узбекистана. Награждён почётным званием «Народный учитель Узбекистана», орденами «Эл-юрт хурмати» и «Буюк хизматлари учун».

В октябре прошлого года президент Шавкат Мирзиёев подчёркивал необходимость популяризации Каракульской школы математики. «Вы все знаете, что в Каракульском районе есть знаменитая школа, прославившаяся благодаря, если можно так сказать, учителю от бога Тухтамуроду Жумаеву. Замечательный педагог своим неустанным поиском, новой методикой обучения превратил обыкновенную сельскую школу в известное всей стране образовательное учреждение. И это при том, что, расположенная в отдалённом степном районе Бухарской области, она не отличалась особыми условиями или возможностями», — говорил тогда глава государства.