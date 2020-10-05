В каждом районе Узбекистана планируется создать аналог Каракульской школы математики. Такое поручение 1 октября дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время выступления на торжественном собрании, посвященном Дню учителей и наставников, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«Вы все знаете, что в Каракульском районе есть знаменитая школа, прославившаяся благодаря, если можно так сказать, учителю от бога Тухтамуроду Жумаеву. Замечательный педагог своим неустанным поиском, новой методикой обучения превратил обыкновенную сельскую школу в известное всей стране образовательное учреждение. И это при том, что, расположенная в отдаленном степном районе Бухарской области, она не отличалась особыми условиями или возможностями», — заявил глава государства.

По его словам, сегодня более 95% выпускников этой школы поступают в высшие учебные заведения, а также завоевывают наибольшее количество медалей на международных предметных олимпиадах.

«Родители из всех регионов страны, даже из столицы — Ташкента отдают своих детей на обучение в школу в Каракуле», — указал он.

Специализированная государственная общеобразовательная школа-интернат № 1 Каракульского района получила статус «международной школы математики» в августе прошлого года.

«Человек уникального таланта и огромной энергии, Тухтамурод Жумаев, как и наши предки-джадиды, создал школу нового типа. Он — настоящий просветитель наших дней, современный Авлони, Бехбуди, Мунавваркори!» — подчеркнул президент.

Указом президента за большие достижения в сфере образования и воспитания, образцовую профессиональную деятельность Тухтамурод Жумаев награжден орденом «Буюк хизматлари учун».

Министр народного образования Шерзод Шерматов (справа) беседует с министром здравоохранения Алишером Шадмановым. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

«В связи с этим возникает вопрос: разве Каракульская школа не является настоящим эталоном современной школы? Так почему Министерство народного образования не популяризирует должным образом уникальный опыт этого учебного заведения? Почему директора других школ не берут с него пример? Почему Министерство народного образования не переедет туда и не организует там министерство? Есть такой пример, такой самоотверженный и верный родине учитель… Министр народного образования Шерзод Шерматов за последние три года не уделил этому внимание? Я бы на месте Шерматова создал там министерство», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства с сожалением отметил «безразличное отношение к данному вопросу».

«Как говорится, „не ценим, что имеем“. Почему в других областях, скажем, в Андижанской, Ферганской, Самаркандской, Хорезмской или Кашкадарьинской, Джизакской, Сырдарьинской, все еще нет подобных общеобразовательных учреждений?» — спросил он.

Президент подчеркнул, что Узбекистану «как воздух» нужны сотни таких школ, тысячи преданных своей профессии, креативно мыслящих учителей.

«Что по этому поводу скажете вы, уважаемые хокимы областей и районов, являющиеся представителями президента на местах? Хоким какого района съездил на два дня в Каракуль и изучил опыт школы? Ведь именно древние города и села, которыми вы в настоящее время руководите, дали миру многих великих ученых и мыслителей. К примеру, Хорезм — это колыбель Академии Маъмуна, родина Мухаммада Хорезми, Самарканд — родина Мирзо Улугбека, Андижан — Бабура, Фергана — Ахмада Фергани», — заявил руководитель страны.

В связи с этим Министерству народного образования совместно с руководителями регионов поручается принять меры для создания таких школ в каждом районе.

«Конечно, можно построить новые красивые здания школ, хорошо оснастить их. Но сможем ли мы наполнить их современными знаниями и должным воспитанием?. У нас есть такие возможности», — выразил уверенность он.

Кабинету министров вместе с соответствующими министерствами и ведомствами также необходимо серьезно работать в этом направлении.

Хоким Самаркандской области Эркин Турдимов сообщил, что у 84 из 229 воспитанников двух домов милосердия в Самарканде имеются оба родителя. По его словам, дети были возвращены родителям, которые также получили помощь от хокимията в рамках борьбы с сокращением бедности. 145 детей были переведены в один дом милосердия, а на месте второго планируется создать аналог Каракульской школы математики.

«Я как хоким области обещаю в каждом районе создать по одной такой школе», — заявил он.