В течение недели по Узбекистану будет наблюдаться погода с температурой воздуха близкой к среднемноголетним значениям для середины лета, сообщает Узгидромет.

Температура воздуха составит ночью +18…+23 градуса, днём — +32…+37 градусов, по югу — до +40…+42 градуса.

По большей части территории страны будет преобладать погода без осадков, лишь в отдельные дни по предгорным и горным районам, а 13 июля по областям Ферганской долины возможны кратковременные дожди с грозами.

13−15 июля в отдельных районах возможно усиление ветра до 15−20 м/с.