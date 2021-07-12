11 июля в Узбекистане было подтверждено 458 новых случаев коронавируса (днём ранее — 485), общее число официально зарегистрированных случаев с марта прошлого года достигло 116421.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, в Ташкенте за день выявлено 102 случая, в Ташкентской области — 44, в Джизакской — 56. Рост наблюдается и в других регионах: в Каракалпакстане — 43, в Самаркаднской области — 39, в Сурхандарьинской — 33.

В течение дня у 297 человек была выявлена пневмония (за день до этого — 274). Это самый высокий показатель с 5 июля, когда Минздрав начал публиковать статистику заболевших пневмонией.

В воскресенье зарегистрировано 3 смерти пациентов, у которых был подтверждён коронавирус (днём ранее — также 3). Общее число официально зарегистрированных случаев смерти больных COVID-19 достигло 774.

По данным на 10 июля в стране полностью вакцинировано от коронавируса 902,5 тысячи человек. Всего применено 4,85 миллиона доз вакцины.