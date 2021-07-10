Распределительные центры для больных коронавирусом вновь открываются в двух регионах Узбекистана из-за роста заболеваемости и случаев пневмонии.





В Самаркандской области возобновил работу лечебно-распределительный центр на 1000 коек, который был открыт в августе прошлого года на базе спортивного комплексав Самарканде и до недавнего времени закрыт в связи со снижением уровня заболеваемости.

Как сообщил руководитель центра и глава Самаркандского городского медицинского объединения Ахмаджон Бободжонов, до сих пор пациенты с диагнозом COVID-19 лечились в двух специализированных больницах на 340 коек в Самарканде.

«Но сегодня из-за роста количества дел центр пришлось открывать заново. Здесь есть все необходимое медицинское оборудование для лечения пациентов из разных уголков области, запас медикаментов. В настоящее время в работе центра задействовано около 100 квалифицированных медицинских работников», — заявил он.

По его словам, симптомы и осложнения COVID-19 не одинаковы, они различаются. В настоящее время для больных, инфицированных коронавирусом, характерны слабость, боли в суставах и диарея. В прошлом году у пациентов диагностировали поражение легких на ранних стадиях, но теперь — с пятого по шестой день болезни.

«Поэтому просим население неукоснительно соблюдать правила карантина и активно участвовать в процессе вакцинации. Наша задача — позаботиться о своем здоровье, носить медицинскую маску, поддерживать социальную дистанцию, вести здоровый образ жизни. Это убережет нас от болезни», — заявил Ахмаджон Бободжонов.





В Наманганской области распределительный центр на 400 коек возобновил работу на базе спорткомплекса «Баркомол авлод» в Намагане.

До сих пор пациенты с диагнозом COVID-19 проходили лечение в инфекционной больнице в Намангане. Но из-за роста заболеваемости центр пришлось вновь открыть, где сейчас задействовано около 100 медицинских работников, есть оборудование и запас лекарств, говорится в сообщении.

Хоким области Шавкатжон Абдуразаков, посетивший объект, заявил, что «ни в коем случае не должно быть перебоев с электричеством, питьевой воды и кислородом». «Все электрогенераторы должны быть всегда наготове, запасы кислорода должны быть доставлены заранее», — сказал глава региона.

Кроме того, на базе Дворца спорта в Учтепинском районе Ташкента открывается распределительный центр на 100 коек. В общежитии Узбекского государственного университета мировых языков также готовится резервный центр на 300 коек.

«Газета.uz» сообщала, что в Ташкенте возобновили работу распределительные центры в спорткомплексах «Ëшлик» и «Универсал», а также в «Узэкспоцентре». Доставка пациентов в центры возможна не только на машинах скорой медицинской помощи, но и на личных автомобилях.