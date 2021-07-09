Делегация политического офиса движения «Талибан» (ДТ) в ходе консультаций в Москве 8 июля дала заверения, что не нарушит границ государств Центральной Азии. Об этом сообщает МИД России.

«От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

В МИД РФ подчеркнули, что «представители ДТ подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране путём переговоров с учётом интересов всех этнических групп населения страны, а также готовность соблюдать права человека, в том числе женщин в рамках исламских норм и афганских традиций».

«Отдельно была подчеркнута твёрдая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Таджикистан обратился к ОДКБ с просьбой помочь в усилении охраны на границе с Афганистаном.