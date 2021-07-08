Таджикистан обратился к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь в усилении охраны на границе с Афганистаном. Соответствующее заявление на заседании постоянного совета организации 7 июля сделал постоянный и полномочный представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов.

«Таджикистан, как страна с самой протяжённой границей с Афганистаном, принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из этой страны. Но, учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным», — заявил он.

«Эти обстоятельства требуют от нас адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятие мер по усилению потенциала по защите южных рубежей, — добавил Хасан Султонов. — В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения Решения Совета коллективной безопасности (СКБ) от 23 сентября 2013 года „Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы“. Поэтому хотели бы призвать государства-члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа».

Постпред Таджикистана при ОДКБ также рассказал, что за последние две недели около 1500 военнослужащих правительственных войск Афганистана перешли на территорию Таджикистана. «Министру обороны Республики Таджикистан поручено мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном», — сообщил Хасан Султонов.

Ранее ОДКБ заявляла о готовности поддержать Таджикистан при обращении из-за ситуации на границе с Афганистаном. «Таджикистану со стороны ОДКБ, в случае его обращения, будет оказана вся необходимая помощь, которая будет с его стороны запрошена, предусмотренная договором о коллективной безопасности и уставом ОДКБ: это может быть и политическая, и военная и военно-техническая помощь», — сказал пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов (цитата по РИА Новости).

В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с движением «Талибан». Ситуация обострилась после заявления США о выводе войск НАТО с территории страны к сентябрю. Ранее Bloomberg писал, что «Талибан» контролирует половину из 400 районов Афганистана.